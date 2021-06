Dalia Kaddari straordinaria: confermata campionessa italiana dei 200 metri outdoor

L'atleta di Quartu: "Il mio sogno di correre all'Olimpiade si sta realizzando"

Di: Redazione Sardegna Live - Foto Fb Dalia Kaddari

“Non ce n’è un’altra in Italia, così elegante e così forte. Parliamo ovviamente di Dalia Kaddari che oggi a Rovereto si è confermata campionessa italiana dei 200 metri outdoor”. Così sul sito della Federazione italiana di atletica leggera, comitato regionale Sardegna, descrivono la 20enne quartese, campionessa italiana assoluta a Rovereto, dove ha chiuso la gara a 22.89”.

"Il mio sogno di correre all'Olimpiade si sta realizzando. Vedremo se nella gara individuale, lo spero, sicuramente con il nostro splendido gruppo della staffetta!", ha detto la giovane atleta. In basso il video della gara:

Chi è Dalia Kaddari Ragazza che si fa notare dentro e fuori dal campo: è stata anche Miss Quartu dopo aver provato quasi per scherzo il concorso nel 2016.

Il papà Hassan è di origine marocchina ma da una trentina d’anni vive nell’Isola, tanto che ora lo chiamano Sandro; la mamma è invece sarda. Dalia ha praticato il basket, poi dopo pochi mesi di attività nell’atletica è stata seconda sugli 80 agli Studenteschi del 2015. Nella stagione successiva sembrava lanciata verso il tricolore cadette, ma era uscita di scena in batteria. Si è rifatta al debutto tra le allieve, togliendo nel 2017 il primato italiano under 18 a Vincenza Calì: 23.68 alla rassegna nazionale di Rieti. Nel 2018 la conferma del tricolore, il quarto posto nella finale europea under 18 di Gyor dopo aver fatto segnare il crono più veloce delle semifinali (23.52 ventoso) e l’impresa alle Olimpiadi giovanili di Buenos Aires, medaglia d’argento con 23.45 per riprendersi la migliore prestazione italiana allieve (superando il 23.62 ottenuto in maggio da Chiara Gherardi) e diventare la seconda under 20 azzurra di sempre. Ha stabilito nel 2019 il record nazionale juniores dei 200 indoor con 23.93 ad Ancona, migliorato nel 2020 con 23.85 prima di realizzare anche quello all’aperto con 23.23. Studia al liceo linguistico, abita a Quartu Sant’Elena e si allena a Cagliari. (Fonte: Federazione italiana atletica leggera).