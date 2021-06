La gaffe di Chiellini: "Non ci inginocchiamo ma faremo qualcosa contro il nazismo"

Il capitano della Nazionale ha spiegato perché gli Azzurri ieri non si sono inginocchiati contro il razzismo prima della sfida con l'Austria

Di: Redazione Sardegna Live

"Combatteremo il nazismo", anziché "combatteremo il razzismo". E' la gaffe commessa dal capitano azzurro Giorgio Chiellini, che prima di Italia-Austria ha spiegato ai microfoni della Rai la scelta della Nazionale di non inginocchiarsi. La gaffe del difensore della Juve è divenuta virale sui social.

"Non c’è stata nessuna richiesta, quando capiterà e ci sarà la richiesta dell’altra squadra, ci inginocchieremo per sentimento di solidarietà e sensibilità verso l’altra squadra. Ma cercheremo sicuramente di combattere il ‘nazismo’ in altro modo, con delle iniziative insieme alla Federazione nei prossimi mesi", ha dichiarato Chiellini.