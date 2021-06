Cagliari, si complica Nainggolan: manca l'accordo con l'Inter

Rischia di saltare il ritorno del Ninja a titolo definitivo. Stallo Nandez, parte o resta? E Joao Pedro prolunga

Di: Giammaria Lavena

Si complica il ritorno a titolo definitivo di Radja Nainggolan a Cagliari. La volontà di società e giocatore è chiara, ma non è stato ancora raggiunto un'accordo con l'Inter per la somma da versare nelle casse nerazzurre. Ieri durante un'intervista lo stesso ds Stefano Capozzucca ha confermato le difficoltà dell'affare.

Ancora in stallo invece la situazione Nandez: l'uruguaiano, impegnato in Copa America con la maglia della Nazionale, è oggetto del desiderio di tante big italiane e non solo, ma al momento non ci sono novità. Proprio l'Inter nelle scorse settimane ha fatto diversi sondaggi sul centrocampista.

Capitolo rinnovi: sia per Luca Ceppitelli che Joao Pedro è previsto il prolungamento del contratto, ancora per un anno. Secondo il Corriere dello Sport in uscita, invece, si registra Alessandro Deiola, che fra sei mesi risulterà svincolato. Anche Kiril Despov è ai saluti, passato a titolo definitivo al Ludugorets per due milioni di euro.