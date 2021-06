Europei. Buone notizie per Mancini: Chiellini torna per gli ottavi

Il capitano dell'Italia aveva lasciato il campo a metà del primo tempo contro la Svizzera per un problema muscolare

Di: Redazione Sardegna Live, foto Instagram Chiellini

Giorgio Chiellini salterà la sfida di domenica fra Italia e Galles, ma tornerà a disposizione di Mancini per gli ottavi di finale. Poteva andare peggio, e il capitano azzurro non può che essere sollevato dalla lieve entità dell'affaticamento al flessore che lo ha costretto ad abbandonare il campo durante il primo tempo della gara contro la Svizzera.

“Per fortuna sto abbastanza bene, non è niente di grave - ha detto Chiellini a Uefa.com -. Qualche giorno di riposo e poi vediamo. Ma sono riuscito a fermarmi prima di peggiorare la situazione”.

“Stiamo crescendo di partita in partita - commenta ancora il veterano del gruppo - con un entusiasmo che ci permette di fare tutto senza fatica. Qualsiasi cosa ci viene spontanea e naturale. Quando ci siamo ritrovati dopo il lockdown sapevo che in qualche modo avremmo beneficiato di quest’anno di lavoro in più. Sapevo che molti ragazzi sarebbero arrivati all’Europeo più maturi. E così è stato. Il bello di questo gruppo è che pur cambiando tanti giocatori negli ultimi tre anni, non è cambiato nel risultato finale. È la base solida data dall’allenatore, che ha trasformato la squadra. Così chi arriva si integra subito. Siamo un gruppo completo in tutti i reparti, viviamo questa avventura trasmettendo passione anche a chi è casa, e questa è la cosa più gratificante”.

La Nazionale di Roberto Mancini non prende gol da dieci partite e ne manca una per raggiungere il record delle trenta partite consecutive senza sconfitte detenuto dal c.t. Vittorio Pozzo (1939).

“In realtà queste statistiche non mi interessano particolarmente - spiega il Chiello -. A noi interessa il focus sull’Europeo, interessa arrivare primi e dare continuità a questo progetto. Certo, arriveranno avversari più forti, ma siamo pronti. Serenità ed equilibrio: ecco come affronteremo anche il resto del torneo. A partire dal Galles, che è un’ottima squadra. Sono contento per Ramsey, che sta trovando quella continuità che sfortunatamente non è riuscito a trovare alla Juve. Ma sulle sue qualità nessuno ha mai avuto dubbi. E’ un ragazzo talmente intelligente da essere sempre al momento giusto nella posizione giusta e nei tempi giusti. Una persona eccezionale e dalle qualità enormi. Per quanto riguarda me, mi sto godendo il presente con felicità perché essere un punto di riferimento per gli altri è importante, ma anche i giovani mi aiutano dandomi quel pizzico di follia che è il modo migliore per restare giovani”.