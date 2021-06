Cagliari. Ceppitelli rinnova, prossimo alla firma anche Sottil

Nodo Godin. L'uruguagio si dice "pronto a continuare in rossoblù"

Di: Redazione Sardegna Live, foto Instagram Ceppitelli

Ceppitelli rinnova con il Cagliari per un altro anno, più un'opzione per la stagione successiva. Mancano ancora le le firme, ma l'intesa tra club e difensore è già stata trovata e per le formalità bisognerà aspettare il ritorno del giocatore dalle vacanze.

Sono ore decisive anche per il rinnovo di Sottil. Il Cagliari ha già riscattato l'esterno dalla Fiorentina, ma i viola potranno esercitare entro domani il diritto di contro riscatto versando nelle casse del club rossoblù circa 2 milioni di euro.

Ancora più spinoso il nodo Godin. Il ds del Cagliari Capozucca ha annunciato qualche settimana fa che il Cagliari non può più permettersi l'ingaggio dell'uruguaiano. Ma il giocatore, impegnato in Coppa America con la sua Nazionale, fa sapere che è pronto a onorare il suo secondo anno di contratto. Le parti potrebbero incontrarsi e trovare un accordo dopo la manifestazione internazionale sudamericana.

Restano in sospeso Marin, Nandez e Cragno con la società che valuta le possibili soluzioni. Sul fronte prestiti Cagliari e Inter sono ormai ai dettagli per portare definitivamente Nainggolan in rossoblù.