Europei: stasera Italia-Svizzera, gli Azzurri possono già qualificarsi agli ottavi

All'Olimpico di Roma la seconda gara di Euro 2020 per gli uomini di Mancini

Di: Redazione Sardegna Live, foto FIGC

Questa sera alle 21, allo stadio Olimpico di Roma, gli Azzurri di Roberto Mancini giocheranno la seconda partita degli Europei contro la Svizzera. Dopo il netto 3-0 rifilato alla Turchia, l'Italia potrebbe qualificarsi matematicamente agli ottavi di finale già stasera, prima ancora di incontrare l'ultima avversaria del girone: il Galles.

I rossocrociati guidati dal c.t. Petkovic sono comunque un avversario ostico e tutt'altro che facile da battere. "Giusto ci sia tensione - commenta Mancini -. Nasce dal rispetto per un avversario forte, che ha spesso messo in difficoltà l’Italia e che da anni è stabilmente tra le prime tredici squadre del Ranking Fifa. Una squadra che ha ottimi giocatori, come Shaqiri, che ho avuto all’Inter e che resta tra le migliori mezze ali d’Europa. Inoltre hanno un bravo allenatore. Oltretutto dovremo affrontarli pure in qualificazione mondiale".

Gli elvetici, all'esordio contro il Galles, hanno rimediato un deludente 1-1. "L’Italia - ha detto Petkovic - è stata dominante per 80 minuti, piena di fiducia, con la Turchia. Sono pericolosi davanti. Dobbiamo frenarne l’entusiasmo, limitarne le giocate. Abbiamo dimostrato di poter dominare certe partite. Andiamo avanti un passo alla volta, ora proviamo a giocare bene e battere l’Italia, così saremmo sicuri di passare il turno".

Ecco le probabili formazioni della serata.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne. Ct: Mancini. A disposizione: Sirigu, Meret, Toloi, Emerson, Acerbi, Verratti, Pessina, Chiesa, Cristante, Bernardeschi, Belotti, Raspadori. Indisponibili: Florenzi.

SVIZZERA (3-4-1-2): Sommer; Elvedi, Schar, Akanji; Mbabu, Freuler, Xhaka, Rodriguez; Shaqiri; Seferovic, Embolo. Ct: Petkovic. A disposizione: Mvogo, Widmer, Benito, Comert, Zuber, Zakaria, Fassnacht, Sow, Vargas, E. Fernandes, Mehmedi, Gavranovic. Indisponibili: -.

ARBITRO: Karasev (Rus).

GUARDALINEE: Demeshko e Gavrilin.

QUARTO UOMO: Oliver (Ing).

VAR: Dankert (Ger).

AVAR: Fritz (Ger), Gittelmann (Ger) e Gil (Pol).