Selfie dall’ospedale, Christian Eriksen: “Sto bene. Grazie a tutti”

"Devo ancora fare qualche esame"

Di: Redazione Sardegna Live

Il pollice alzato e un sorriso rivolto a tutti. Si mostra così Christian Eriksen su Instagram, dove alle ore 9 ha pubblicato un post.

"Ciao a tutti – scrive il calciatore direttamente dal letto d'ospedale di Copenaghen dove è ricoverato da sabato -. Grazie mille per i vostri dolci e fantastici messaggi da tutto il mondo. Significa molto per me e la mia famiglia. Sto bene, date le circostanze. Devo ancora fare qualche esame in ospedale, ma mi sento bene. Adesso tiferò per i compagni della Danimarca nelle prossime partite".

Tre giorni fa il calciatore danese dell'Inter ha avuto un arresto cardiaco sul finale del primo tempo di Danimarca-Finlandia.

Ieri in conferenza stampa il medico della nazionale danese Morten Boesen ha detto che "gli esami fatti fin qui da Eriksen hanno dato esiti normali. Ha avuto un arresto cardiaco ma non sappiamo ancora il perché".