Choc Eriksen, il medico: "Era morto, non so come abbiamo fatto a salvarlo"

Le parole in conferenza del responsabile medico della Nazionale: "Se n'era andato. In hotel 4 psicologi per aiutare la squadra"

Di: Giammaria Lavena

"Christian se n'era andato, praticamente era morto... Era in arresto cardiaco. Non so come abbiamo fatto a rimetterlo al mondo, è successo tutto in maniera così veloce". Così il responsabile medico della Danimarca, Morten Boesen, racconta i drammatici attimi vissuti ieri in campo, quando il fantasista danese si è accasciato al suolo privo di sensi.

"Io non sono un cardiologo, non posso scendere nei dettagli, per quello ci sono gli specialisti, esperti della materia", ha aggiunto durante la conferenza stampa organizzata dalla Federazione. "Non abbiamo ancora una spiegazione sul perché è accaduto tutto questo a Eriksen, in questo momento non so rispondere".

"Posso dire che ci sono stati quattro psicologi nell’hotel con la squadra per tutta la notte. Abbiamo fatto dei gruppi di aiuto, tutti hanno potuto esprimere i propri sentimenti. Questa mattina questi professionisti sono tornati in albergo, i giocatori hanno potuto beneficiare di un aiuto medico: apprezziamo molto l’aiuto arrivato da fuori", ha concluso.