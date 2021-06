Euro 2020. Eriksen in ospedale, "Stabilizzato"

Terrore in campo a Copenaghen. Compagni e avversari con le mani fra i capelli, la moglie del calciatore corre giù dalle tribune

Di: Redazione Sardegna Live, foto Instagram Christian Eriksen

"Eriksen è sveglio ed è in ospedale". La Federazione calcistica danese rassicura i tifosi e il mondo dello sport, stravolto dalle immagini che giungono da Copenaghen, dove Danimarca e Finlandia giocavano un match valido per Euro 2020. Il centrocampista danese Christian Eriksen, al 43', si è accasciato al suolo colpito da infarto.

I sanitari sono subito entrati nel terreno di gioco per soccorrere il calciatore mentre compagni e avversari assistevano ammutoliti alle operazioni. La moglie di Eriksen è subito corsa giù dalle tribune per raggiungere l'uomo e capire cosa stesse accadendo. Dopo undici minuti, il centrocampista ha lasciato il campo in barella. Una immagine circolata sul web fa ben sperare mostrando l'atleta cosciente e con la testa sollevata, seppure intubato.

"Christian Eriksen è sveglio e si trova in ospedale per ulteriori esami", fanno sapere la Uefa e la Federazione calcistica danese in una nota.

CHI E' ERIKSEN. Classe '92, il centrocampista dell'Inter e della nazionale danese è considerato uno dei più forti giocatori della storia del calcio danese nonché uno dei migliori centrocampisti della sua generazione. Formatosi ed affermatosi nell'Ajax, con cui ha vinto tre campionati olandesi consecutivi (2010-11, 2011-12 e 2012-13), una Coppa dei Paesi Bassi (2009-10) e una Supercoppa dei Paesi Bassi (2013). Nel 2013 è passato al Tottenham, con cui ha raggiunto una finale di Champions League nel 2019. Dal 2020 milita nell'Inter, con cui ha vinto l'ultimo campionato italiano e raggiunto la finale di Europa League lo scorso anno.

Con la nazionale danese ha partecipato a due Mondiali (2010 e 2018) e due Europei (2012 e 2021). A livello individuale è stato premiato per quattro volte come Calciatore danese dell'anno (2013, 2014, 2015, 2018), record condiviso con Brian Laudrup.