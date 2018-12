Sorriso Dinamo: espugnato il PalaDozza

Finisce 86 a 74 per i ragazzi di Esposito

Di: Antonio Caria, fotografia www.dinamobasket.com

La Dinamo Banco di Sardegna ritrova la vittoria in campionato grazie al successo di ieri, nel posticipo, al PalaDozza sulla Virtus Bologna. 86 a 74 per ragazzi di coach Esposito che, dopo un buon avvio dei padroni di casa, trovano la reazione nella seconda frazione.

La cronaca: Coach Esposito manda in campo Smith, Petteway, Gentile Thomas e Cooley, la Virtus risponde con Punter, Taylor, Aradori, M’baye e Qvale. La Virtus parte forte condotta da Punter firmando un break di 8-2, il Banco si sblocca con Cooley e Thomas e dimezza lo svantaggio.Botta e risposta dall’arco tra Aradori e Smith. I padroni di casa si portano avanti con il solito Punter fino al +12. I sassaresi accorciano le distanze con Polonara, Spissu e Pierre. Al 10’ il tabellone dice 25-18. Ad aprire la seconda frazione c’è la bomba di Bamforth: canestro and one di Pierre e tap in di Cooley. La Dinamo accorcia e si riporta a -1 con il centro biancoblu. Reazione bianconera con Cournooh e Taylor. Smith suona la carica e due triple di Bamforth chiudono un parziale da 10-3 che riporta il Banco a -1. Cooley a cronometro fermo sigla la parità, ancora Bam Bam Bamforth -ormai a quota 14 punti- scrive il sorpasso. I biancoblu arrivano a +3, Bologna accorcia e quando suona la sirena dell’intervallo lungo la Virtus avanti di misura 43-42. Al rientro dalla pausa lunga gli uomini di coach Esposito entrano con grinta sul campo: apre le danze Smith in lunetta. Bamforth prosegue la sua cavalcata dall’arco ed è vantaggio sassarese. Il Banco piazza un parziale da 15-6: 2+1 di Thomas, Cooley a cronometro fermo e canestro and one di Bamforth. Baldi Rossi sblocca i suoi ma Sassari continua la sua corsa: si accende Petteway che, con una schiacciata spettacolare, scrive il vantaggio in doppia cifra. Una tripla di Thomas chiude il terzo quarto 58-69. L’ultima frazione si apre con un parziale delle V nere di 11-2: a condurre i padroni di casa Punter che, con due triple, riporta i suoi a un possesso di distanza. Reazione biancoblu con lay up di Smith e 5 punti di Bamforth (69-78). Il duello tra il giocatore originario di Albuquerque e Punter entusiasma i presenti. Aradori colpisce dai 6,75 e tiene viva Bologna. Bamforth monetizza il fallo di Punter a cronometro fermo, Cooley fa la voce grossa nel pitturato e sigla il +10 quando inizia l’ultimo minuto di gioco. Petteway mette il sigillo sulla vittoria.

«Vittoria importantissima soprattutto dal punto di vista mentale perché – così EL diablo” in sala stampa – come ho sempre ripetuto ai ragazzi anche quando le cose non andavano bene negli ultimi mesi- non eravamo degli scarrafoni prima e non siamo dei fenomeni adesso dopo aver vinto questa sera. Siamo una buona squadra che è insieme da poco tempo, con tanti giocatori nuovi e un nuovo staff tecnico, e c’è tanto da lavorare. Lo stiamo facendo, qualche volta arrivano i risultati altre volte meno, ma la cosa importante è che i ragazzi ascoltano e seguono. Quello che avevo chiesto questa sera era che, anche in caso di errori sia in attacco sia in difesa, restassero uniti, giocando di squadra, partendo dall’aspetto difensivo e dal controllo delle palle perse, e devo dire che sono stato accontentato. Penso che questa squadra se oltre al controllo del numero di rimbalzi, statisticamente dimostrato che è una delle migliori in Italia, riesce a tenere in controllo anche il numero delle palle perse e riesce a distribuire in attacco la palla al giocatore più caldo della partita, può dare fastidio a tutti. Quindi questa sera siamo andati bene a rimbalzo, bene nel contenere le palle perse e molto bene il numero degli assist; tra le cose positive c’è anche che nonostante avessimo qualche esterno questa sera fosse un po’sottotono abbiamo continuato ad avere un atteggiamento difensivo importante, in una partita fuori casa con una squadra che ha tanti terminali offensivi e punti nelle mani».

Virtus Bologna 74 - Dinamo Banco di Sardegna 86

Parziali: 25-18; 18-24; 15-27; 16-17.

Progressivi: 25-18; 43-42; 58-69; 74-86.

Virtus Bologna. Punter 25, Pajola 2, Taylor 5, Baldi Rossi 5, Cappelletti, Kravic 10, Aradori16, Berti, M’baye 4, Cournooh 2, Qvale 5. All. Pino Sacripanti

Dinamo Banco di Sardegna. Spissu 2, Smith 14, Bamforth 27, Petteway 6, Devecchi, Magro 1, Pierre 7, Gentile, Thomas 11, Polonara 2, Diop, Cooley 16. All. Vincenzo Esposito.