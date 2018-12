Cagliari-Roma 2-2, Sau riacciuffa i giallorossi all’ultimo secondo

Nel finale esplode il caos, clamorosa partita alla Sardegna Arena

Di: Marco Orrù

Caos nel finale con le espulsioni di Maran, Srna e Ceppitelli.

Maran, già privo di Barella e Castro, perde anche Pavoletti per un infortunio nel riscaldamento. In attacco c’è Cerri con Farias e Joao Pedro.

Avvio di gara combattuto. Al 14’ però la Roma va in vantaggio con Cristante che piazza un tiro da fuori in maniera indisturbata. Due minuti dopo è Under ad andare vicino al raddoppio con un tiro al volo col sinistro. Il Cagliari ci prova ma è spesso impreciso nell’ultimo passaggio, disturbato anche dal vento contro.

Al 20’ ancora Cristante da fuori area, palla a lato di un soffio. Al 29’ tiro di Kolarov e Schick per poco non devia in rete la traiettoria del tiro del serbo. Lampo del Cagliari al 36’ con un tiro di Faragò deviato in corner da un difensore avversario. Al 41’ raddoppio della Roma: punizione di Kolarov, deviazione di un giocatore del Cagliari e palla che finisce in rete ingannando Cragno. Al 42’ colpo di testa di Cerri e palla a lato.

Nella ripresa, al 6’ gran tiro di Zaniolo all’interno dell’area di rigore altrettanto strepitosa parata di Cragno. Al 61’ tiro di Farias centrale, para Olsen. Sul capovolgimento di fronte è ancora bravo Cragno su Zaniolo. Al 67’ episodio da Var con un possibile fallo di mano di Kolarov che però l’arbitro non concede.

Tantissimi errori da parte del Cagliari in questa partita. Al 79’ lancio lungo per Sau che stoppa male la palla e perde una grande occasione. All' 84’ gol del Cagliari con Ionita che di testa in tuffo sfrutta una spizzata di Joao Pedro per battere Olsen. Nel finale esplode il caos. L’arbitro Mazzoleni espelle prima Maran dalla panchina e poi Srna e Ceppitelli per proteste. Dopo 8’ di recupero Sau si invola a rete e batte Olsen in uscita col Cagliari ridotto in nove. È l’ultima emozione del match.