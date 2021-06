Calcio. L'Atletico Uri corona il sogno: è serie D

I giallorossi vincono a Bosa e ottengono la storica promozione in D: "Fino a qualche anno fa impensabile, un sogno che si realizza"

Di: Giammaria Lavena

"La promozione in serie D era per noi impensabile fino a qualche anno fa. Ieri, 9 giugno 2021, questo sogno si è realizzato: un'emozione unica". L'Atletico Uri festeggia la sua prima promozione in Serie D, dopo una cavalcata trionfale culminata ieri nel reboante 5-1 rifilato al Bosa. "Chi lo avrebbe mai detto che da quel calcio d’inizio su un campo tirato a lucido, tutto nuovo, il sogno giallorosso si sarebbe potuto realizzare?"

"Poco più di un’anno e mezzo fa - raccontano - inauguravamo il 'Campu nou Ninetto Martinez' insieme ai nostri campioni, rinnovando un campo non più idoneo per una squadra che ambiva a qualcosa di più grande e a continuare a far sognare un paese intero. Questo rinnovo non termina qua e continuerà ancora con la realizzazione delle nuove tribune".

"Un grazie di cuore a tutti i ragazzi, al mister, alla dirigenza (Giampiero Pilo, Gavino Satta, Antonello Mura e nessuno escluso) dell’Atletico Uri, senza di voi e la vostra caparbietà non si sarebbe raggiunto il fatidico risultato".

"Un risultato - afferma la sindaca Lucia Cirroni - che ci rende orgogliosi non solo per averci fatto gustare questa promozione, ma per aver portato il nome del nostro paese in alto mostrandosi vicino all’intera società locale".

Anche l’assessore allo sport , Andrea Russo, da atleta ventennale giallorosso, "con orgoglio si congratula con l’associazione sportiva per la grande e storica promozione". "Ma il grazie più grande - conclude la società - va al nostro Capitano Fabio Mura, la nostra bandiera, orgoglio urese".