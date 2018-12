Cagliari-Roma, Maran: "Serve coraggio e fare la partita perfetta"

Dopo la vittoria in coppa Italia con il Chievo, il Cagliari si riaffaccia in campionato per la sfida con la Roma, in programma domani alle 18. Alla vigilia del match ha parlato in conferenza stampa l'allenatore dei Rossoblù Rolando Maran.

Di: Marco Orrù

Ecco le sue parole: "Settimana corta visto che abbiamo giocato in Coppa Italia. In più giochiamo sabato, avendo giocato mercoledì, ma è così, non possiamo fare nulla. Non guardiamo agli assenti, è un peccato, ma bisogna concentrarsi su chi c'è. Vincere aiuta a vincere e il passaggio del turno in coppa è stato importante. A Verona ho avuto risposte molto positive. La nostra crescita passa anche da partite giocate così come a Verona. Merito a tutta la rosa. Chi ha giocato meno ha dato risposte importanti e questo dimostra quanto si sono allenati bene in questo periodo. La Roma? Ha una rosa importante con giocatori che ti possono risolvere la partita in qualunque momento. La squadra giallorosso sta pagando un inizio difficile, ma ora sembra aver trovato la quadratura giusta, con l'Inter si è visto. Serve coraggio e fare la partita perfetta. Polemiche sul Var? Come ha detto il presidente in settimana ci sono stati episodi da valutare anche da parte nostra. L'ultimo Cagliari-Roma? Ogni partita fa storia a sè, si possono fare delle valutazioni, però non più di tanto ecco. Farias? Non è perché ha fatto gol che prende punti, va valutata tutta la prestazione. Vedo Diego crescere così come altri che stanno ritrovando gamba e partita. Sau e Ionita? Hanno recuperato pienamente. Joao Pedro? Non cambia nulla per lui, spesso si alterna e svaria molto tra la posizione di trequartista e attaccante. Farias o Sau con Joao e Pavoletti? Si può fare, la squadra può reggere il tridente".