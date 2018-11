Cagliari, Joao Pedro rinnova fino al 2022

Il trequartista brasiliano prolunga il contratto

Di: Marco Orrù

La notizia era nell'aria da qualche settimana, ma è stata ufficializzata solo quest'oggi: Joao Pedro rinnova il contratto con il Cagliari fino al 2022.

Arrivato nell'estate del 2014, il brasiliano è ormai in veterano del club rossoblù con le sue 127 presenza, condite da 34 reti e 15 assist.

Per Joao si chiude nel migliore dei modi un 2018 tra luci ed ombre, prima con il caso doping e i tanti mesi di squalifica e poi col ritorno in campo a settembre. Il Cagliari e Joao Pedro, dunque, avanti insieme per altri 4 anni.