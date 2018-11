Spal-Cagliari 2-2, Pavoletti e Ionita rimontano la Spal

Di: Marco Orrù

Preziosissimo pareggio del Cagliari a Ferrara. Sotto di due gol a zero a venti minuti dalla fine per effetto dei gol di Petagna e Antenucci, la squadra di Maran ha rimontato nel giro di pochi minuti grazie alle reti di Pavoletti e Ionita. Una trasferta che stava rischiando di finire con una sconfitta, trasformata in un buon pari. Un punto a testa che fa bene più ai rossoblù che ai padroni di casa.

Mister Maran conferma la formazione della viglia con Castro dietro Pavoletti e Joao Pedro. Inizio shock sei rossoblù: al 3’ discesa sulla destra di Lazzaro, cross in mezzo per Petagna che di testa batte Cragno, complice una deviazione di Srna. Cagliari frastornato nei primi minuti, con la Spal che va vicina ancora al raddoppio con Petagna al 12’. Nel primo quarto d’ora due ammoniti tra i sardi: Barella e Castro. Al 24’ destro da fuori di Joao Pedro ma palla che finisce piuttosto alta. Cagliari che fa la partita, ma senza impensierire più di tanto il portiere avversario. Al 36’ arriva l’occasione per pareggiare, ma Pavoletti ad un passo dalla porta non arriva puntuale all’appuntamento col gol dopo una spizzata di Romagna. Al 37’ tiro-cross finito fuori di Lazzaro e un minuto dopo girata alta di Pavoletti. Al 44’ altro colpo di testa alto di Pavoletti. Dopo un minuto il primo tempo si chiude col vantaggio della Spal.

Nella ripresa il Cagliari prende in mano il pallino del gioco è ha la prima occasione con Joao Pedro al 58’, colpo di testa finito alto. Al 65’ cambio offensivo per il Cagliari: fuori Bradaric e dentro Sau. Al 71’ arriva però il raddoppio della Spal con Antenucci che approfitta di un errore di Srna in marcatura per battere Cragno con un tiro ravvicinato.

Due minuti dopo arriva l’immediata reazione rossoblù con Pavoletti che ancora una volta fa centro di testa. Clamoroso pareggio del Cagliari al 76’ con Ionita che a centro area dribbla un difensore e scarica un sinistro che batte Gomis. Una volta raggiunto il pareggio il Cagliari ha provato ad attaccare ancora ma dopo poco si è accontentato del prezioso pareggio.