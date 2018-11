La Dinamo si prepara per la Next Gen Cup

La fase finale si terrà in Toscana

Di: Antonio Caria

Manca ormai poco all’appuntamento con la Next Gen Cup, che vedrà in campo le rappresentative Under 18 delle 16 squadre di Serie A del campionato italiano.

Il torneo, organizzato da Legabasket, è articolato in quattro gironi (che comporranno poi il tabellone dei quarti), con le sfide in calendario nel weekend del 1° dicembre a Varese, Venezia, Bologna e Pistoia. La fase finale sarà in Toscana nel periodo delle Final Eight di Coppa Italia.

La selezione della Dinamo Banco di Sardegna, inserita nel girone B, parteciperà con una selezione agli ordini dei coach Antonio Mura, Pietro Carlini e Federico Fadda.

In base al regolamento, saranno aggregati i 3 fuori quota biancoblu Ousmane Dipo, Ezio Gallizzi e Marco Antonio Re (tutti classe 2000), e 3 giocatori in prestito da tesserati presso altre società: Filippo Rossi della Crabs Basket Rimini, e Marco Rupil e Alessandro Paoli del College Basketball Borgomanero (tutti classe 2001), che nei giorni scorsi hanno raggiunto Sassari per unirsi al resto del gruppo per una serie di allenamenti.

La prima palla a due è in programma sabato 1 dicembre alle 9.30 con la Reyer Venezia mentre alle 18.45 la sfida con la Pallacanestro Trieste. Domenica 2 alle 10.30 la sfida con l’Aquila Basket Trento

Il gruppo sarà composto da Marco Rupil (classe 2001), Alessandro Paoli (2001), Filippo Rossi (2001), Ousmane Diop (2000), Ezio Gallizzi (2000), Filippo Chessa (2001), Christian Martis (2001), Andrea Dell’Erba (2002), Marco Antonio Re (2000), Mattia Altana (2001), Francesco Tola (2003), Gabriele Carta (2003), Matteo Cabras (2002), Federico Cherchi (2001), Matteo Sanna (2001), Nicolò Uzzanu (2002) e Costantino Nocco (2003). Coach Pietro Carlini, Antonio Miura e Federico Fadda. Dirigenti Giovanni Piras, Massimo Spano, Giancarlo Griva e Cesare Dell’Erba.