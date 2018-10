Mister Maran: “A Firenze non dobbiamo temere nessuno”

Quella al Franchi non sarà una partita come tutte le altre, la componente emotiva nel ricordo di Davide Astori giocherà un ruolo fondamentale

Di: Francesca Melis

Torna in campo la serie A con la nona giornata di campionato che vede il Cagliari volare a Firenze per affrontare la Fiorentina di Stefano Pioli.

Il tecnico rossoblù, Rolando Maran, stamattina, dopo la rifinitura con la squadra, ha incontrato la stampa presso il centro sportivo di Assemini. Il Mister ha parlato di un Cagliari che deve ripartire dal successo e dai ritmi dell’ultima partita giocata alla Sardegna Arena contro il Bologna: “Assenti Srna, Lykogiannis, Klavan e Farias. Per il resto ci siamo allenati come dovevamo e preparandoci alla sfida contro una squadra forte che in casa non ha ancora concesso punti. Questo deve essere uno stimolo. Dobbiamo ripartire dai ritmi visti nelle ultime gare. Dobbiamo arrivare alla gara con lucidità e carica superiori al 100%.”

Preferisce non svelare la formazione, ma comunicarla prima ai giocatori, riservandosi di valutare ogni possibilità prima e durante il match. Ricorda, però, come con il Bologna, Pavoletti e Joao Pedro abbiano fatto molto bene. E proprio su Pavoletti che sta per diventare papà ha detto: “Certi valori vengono prima del calcio, un avvenimento così importante non può che essere positivo.” Su Barella, invece, reduce dal successo nella Nazionale: “Nicolò non va gestito, scendere in campo per lui è divertimento, è gioia. La sua grande personalità gli permette di distinguere il campo da tutto il resto.”

Afferma come sia necessario nel comporre una squadra trovare gli equilibri: “Castro davanti può dare un gran contributo. A disposizione ho diversi centrocampisti con caratteristiche offensive, che devono sapere che l’interscambiabilità è fondamentale in una squadra. Togliere i punti di riferimento all’avversario deve essere un valore di forza.”

Quella al Franchi di Firenze non sarà una partita come tutte le altre, la componente emotiva nel ricordo di Davide Astori giocherà un ruolo fondamentale sia in campo che fuori dal campo. Mister Maran, che non ha conosciuto personalmente Davide, ammette quanto non sia semplice esprimere a parole questi sentimenti: “Ad Arborea ho avuto la fortuna di conoscere i genitori di Davide, tutti mi raccontano di un ragazzo che era un esempio per tutti. Ricordare l’amore che ha dato e che ha ricevuto sarà molto bello ed emozionante.”

È certamente una partita importante per la classifica è il tecnico rossoblù evidenzia le caratteristiche della squadra avversaria: “la Fiorentina è una squadra che ha grandi potenzialità offensive. Ha un trio d’attacco formidabile. Noi dobbiamo accorciare sempre per non dar loro modo di essere pericolosi. Chiesa è indubbiamente molto forte, non dobbiamo temere nessuno. Dobbiamo essere sfacciati, ma mai perdere di vista il campo. Proprio come fa Nicolò Barella, si dice che lui sia pronto per una grande squadra, ed è vero, ma lui è già in una grande squadra.”