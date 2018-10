Mondiali Volley, l'Italia è in finale

Le azzurre battono la Cina al tie-break

Di: Redazione Sardegna live

L’Italia del volley femminile si giocherà, per la seconda volta nella storia, il titolo di campione del mondo dopo quello vinto nel 2002.

La nazionale di Mazzanti ha battuto nella semifinale la Cina, medaglia d’oro olimpica, per 3-2 (25-18, 21-25, 25-16, 29-31, 17-15 i parziali) in un match durato più di due ore. Paola Egonu regala il successo alle azzurre con il punto del 17-15 al tie-break. Vittoria grande e sofferta quella di oggi, domani invece le ragazze italiane sfideranno la fortissima Serbia, campione europea in carica.