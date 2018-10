Vela: mondiale Melges 32, in testa Tavatuy

Prima giornata di regate a Cagliari con onde fino a due metri

Di: Ansa

La decima edizione del Melges 32 World Championship entra nel vivo, nella sua seconda giornata, dopo lo stop di mercoledì 17 a causa della continua presenza di temporali sul campo di regata. Giornata di vela vera ieri, con onde a tratti oltre i due metri e vento da est di 15 nodi di intensità in cui si è riusciti a disputare due prove.

La prova inaugurale del Mondiale Melges 32, organizzato dallo Yacht Club Cagliari, porta la firma di La Pericolosa del tedesco Christian Schwoerer (con il britannico Nic Asher alle chiamate tattiche) che domina gli avversari sin dalla prima boa di bolina, per poi incrementare il proprio vantaggio ad ogni passaggio. Alle sue spalle è battaglia, con gli inseguitori compatti che non si risparmiano attacchi a vicenda. Sul traguardo al secondo posto chiude l'italiano Giogi di Matteo Balestrero (con Branko Brcin), mentre il terzo posto è per il campione del Mondo uscente il russo Tavatuy di Pavel Kuznetsov (affiancato da Evgeny Neugodnikov).

La seconda prova della giornata vede imporsi Tavatuy che non ha difficoltà a regolare il sorprendente italiano Air is Essential di Roberto Monti (esordiente assoluto nella classe proprio in questa regata) che, affiancato dall'olimpionico portoghese Diogo Cayolla, resiste al secondo posto fin sulla linea del traguardo precedendo l'italiano Caipirinha di Martin Reintjes (con Gabriele Benussi).

La classifica generale provvisoria dopo due prove è cortissima con tre team racchiusi nello spazio di un punto: in testa svetta al momento Tavatuy, team che quando sente aria di Mondiale riesce a esprimersi al meglio. L'equipaggio russo (punti 5) precede di una sola lunghezza uno dei più accreditati aspiranti al titolo, Giogi (punti 6) a pari punteggio con Caipirinha di Martin Reintjes. La top five provvisoria è completata dalla coppia di altri due team italiani, quello di Fra Martina di Edoardo Pavesio (con Manuel Weiller) e Torpyone di Edoardo Lupi e Massimo Pessina (con Lorenzo Bressani).