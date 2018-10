Ai premi Ussi 2018 Maran parla del suo Cagliari

La squadra è in continua crescita ed evoluzione

Di: Francesca Melis

Sono ripresi oggi gli allenamenti per il Cagliari, ai premi Ussi 2018 Maran parla del suo Cagliari in previsione dell’incontro con la Fiorentina, di un Barella tornato carico dalla Nazionale e di una squadra in continua crescita ed evoluzione.