Dinamo in Fiba Europe Cup

Benfica sconfitto anche al ritorno per 111-92. Esposito: «Contento per me e la squadra»

Di: Antonio Caria, www.dinamobasket.com

La Dinamo non dà scampo al Benfica neanche nella gara di ritorno e accede alla regular season di Fiba Europe Cup. Una vittoria autoritaria (111-92) con i ragazzi di coach Vincenzo Esposito che controllano il match già dalla prima frazione, per poi costruire il vantaggio in doppia cifra nella seconda frazione.

La cronaca: “El Diablo” manda in campo Bamforth, Pierre, Gentile, Thomas e Polonara, il Benfica risponde con Downs, Conceicao, Delgado, Snider e Suarez. Partenza sprint dei giganti al Pavilhao Fidelidade di Lisbona: Bamforth, Gentile e Polonara firmano il primo break di 6 punti. Downs sblocca i suoi: i giganti bombardano dall’arco con Pierre e Petteway ma i padroni di casa si riportano a contatto. Silva punisce dall’arco e Fonseca conduce i suoi a un solo possesso di distanza. Hallmann mette il sigillo sul sorpasso portoghese, ma Petteway risponde dalla lunga distanza. Il lay up allo scadere di Mario chiude il primo quarto 24-22. La seconda frazione è punto a punto per i primi 4’. Achille Polonara suona la carica ai suoi piazzando in solitaria un break di 7 punti, Thomas firma il 2+1 e Petteway inchioda la schiacciata in contropiede che dice +10 biancoverde (32-42). I padroni di casa provano ad accorciare con Downs ma il Banco li ricaccia indietro dall’arco con Bamforth e Pierre. All’intervallo lungo i sassaresi conducono 46-59. Nel secondo tempo i padroni di casa provano a rientrare in partita affidandosi a Silva e Suarez. Il Benfica riporta lo svantaggio sotto la doppia cifra ma la coppia Petteway-Cooley scrive il nuovo +10- Silva e Downs bombardano dall’arco, Magro risponde nel pitturato. Al 30’ sassaresi in controllo 74-83. Negli ultimi dieci minuti gli isolani non cedono di un centimetro e mantengono il controllo della gara.

«Sono molto contento per me e per la squadra per aver centrato la qualificazione alla regular season di Fiba Europe Cup – ha dichiarato Esposito a fine gara-. Dopo la vittoria di 34 punti in casa era più facile arrivare qui sfruttando il vantaggio dell’andata, ma volevo una reazione dai ragazzi dopo la sconfitta di domenica in campionato ed è arrivata. Adesso abbiamo qualche giorno per preparare la prossima sfida di campionato contro Varese che ci attende al PalaSerradimigni. Credo che questa sera il Benfica abbia giocato una partita migliore rispetto alla sfida di mercoledì scorso, sono scesi in campo con più energia e durezza, ma quando la partita era punto e punto noi siamo stati bravi ad alzare l’intensità giocando meglio in attacco e in difesa».

Sugli spalti anche una quarantina di tifosi isolani che hanno festeggiato la qualificazione della squadra con la bandiera dei quattro mori. La Dinamo sarà inseriti nel gruppo H assieme al Szolnoki Olaj, Falco Vulcano e il Leichester Riders. La prima gara è in programma mercoledì prossimo con il game1 in agenda a Leichester.