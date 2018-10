Cagliari calcio, Romagna e Cragno in coro: "Col Bologna per vincere"

Sabato i rossoblu affronteranno il Bologna

Di: Marco Orrù

Appuntamento al Cagliari Store del Largo Carlo Felice per il difensore rossoblù Filippo Romagna e il portiere Alessio Cragno. Prima l'incontro con i giornalisti poi il bagno di folla col pubblico rossoblù per foto e autografi. Ecco le dichiarazioni dei due giocatori.

Cragno: "Ho portato un punto contro la Sampdoria? Il punto è di tutta la squadra, e penso sia stato meritato. Le cose non sono andate bene a livello di risultati ultimamente, ma le prestazioni ci sono. Contro l'Inter qualche errore e stato commesso ma sia a Parma, sia contro la Sampdoria potevamo portare a casa qualche punto in più. La Nazionale? Non so se verrò chiamato, penso a fare bene qua e poi se ci sarà la chiamata sarò felice. Il gol di Parma? Sono gol che non dobbiamo prendere. È stato un errore collettivo, non solo mio è di Romagna".

Romagna: "Stare fuori? Uno vorrebbe sempre giocare. Ma ci sta. La vittoria che manca? Per vari motivi non siamo riusciti. Per me è un annata importante ma lo è per tutti. Gli applausi con l'Under 21? Per me è stato un attestato di stima bellissimo, non lo dimenticherò facilmente. Mi sono fatto mandare un video del mio ingresso ed è stato veramente bello. Col Bologna vogliamo assolutamente la vittoria, ci stiamo allenando duramente per tornare alla vittoria".