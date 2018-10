Qualification Round di Fiba Europe Cup: la Dinamo travolge il Benfica

100-66 il risultato finale per i sassaresi. Top scorer Thomas con 18 punti

Di: Antonio Caria, fotografia www.dinamobasket.com

Inizia bene l'avventura europea della Dinamo Banco di Sardegna. I ragazzi di Vincenzo Esposito non hanno lasciato scampo al Benfica, trafitti con un sonante 100-66 nell'andata di Qualification Round di Fiba Europe Cup giocata ieri sera al Palaserradimigni. Miglior marcatore della serata Rashawn Thomas con 18 punti.

La cronaca: Starting five biancoblu con Spissu, Bamforth, Petteway, Polonara e Cooley, il Benfica risponde con Downs, Lima, Fonseca, Snider e Suarez. È Jack Cooley ad aprire le danze mettendo a segno i primi 3 punti, Snider si iscrive a referto per gli avversari. I giganti trovano il primo mini allungo con Spissu dall’arco ma Lima sigla la parità e Downs il sorpasso biancorosso. Bamforth e Polonara conducono i padroni di casa. L’alleyoop di Thomas servito da Bamforth fa saltare il pubblico del Palazzetto. Dopo 10’ è 28-20. Nella seconda frazione i giganti piazzano un break di 11-0 con un super Thomas, Bamforth e Magro. Anche Diop si iscrive a referto con una schiacciata in contropiede spettacolare. Lisbona si sblocca con Lima e Fonseca. Il Banco resta in controllo. La schiacciata in contropiede di Petteway, innescato da una rubata del capitano Devecchi, dice 50-25. Magro e Polonara incrementano ancora il vantaggio: le due squadre vanno negli spogliatoi sul punteggio di 54-28. Al rientro dall’intervallo lungo i portoghesi provano ad innescare la rimonta, condotti dall’ex Caserta Micah Downs, ma un ottimo Scott Bamforth -autore di 8 punti della terza frazione- li ricaccia indietro (71-47). Negli ultimi 10’ non cambia il copione: la Dinamo scappa via e Benfica insegue.

Soddisfatto “El Diablo”: «Siamo partiti un po’ contratti perché comunque stavamo giocando la prima gara ufficiale. Quando poi abbiamo preso il nostro ritmo siamo tornati a giocare la pallacanestro che si è vista in questi due mesi di precampionato. Continuiamo su questa linea, cercando di migliorare. Dobbiamo rimanere con i piedi per terra, sappiamo che tra una settimana torneremo in campo in Portogallo con un vantaggio consistente ma da domani pomeriggio cominciamo a preparare la gara contro Reggio che sarà un’altra gara dal valore molto importante e dopo il ritorno di coppa il debutto in casa contro Varese: abbiamo tutto il tempo di prepararci e di lavorare sereni per affrontare questi appuntamenti. Per stasera bene la vittoria, bene tutti, e adesso testa a Reggio Emilia».

Parziali: 28-20; 26-8; 19-19; 27-19.

Progressivi: 28-20; 54-28; 73-47; 100-66.

Dinamo Banco di Sardegna. Spissu 7, Re, Bamforth 15, Petteway 11, Devecchi 3, Magro 11, Pierre 5, Gentile 2, Thomas 18, Polonara 11, Diop 4, Cooley 13. All. Vincenzo Esposito

Benfica Lisboa. Downs 21, Mario, Cardoso 2, Silva 4, Delgado 4 Lima 3, Conceicao 1, Fonseca 7, Barroso 3, Hallmann 8, Lisboa, Snider 8, Suarez 5. All. Arturo Alvarez