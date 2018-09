Città di Sassari: Dinamo in finale

Battuta l’Hertz Dinamo Academy per 120 a 66. Ora la sfida con la Reyer Venezia

Di: Antonio Caria, fotografia www.dinamobasket.com

La Dinamo Banco di Sardegna stacca il biglietto per la finale del Torneo “Città di Sassari-Mimì Anselmi”, battendo per 120 a 66 l’Hertz Dinamo Academy per 120 a 66. In finale, i biancoblu di Vincenzo Esposito affronteranno la Reyer Venezia che ha sconfitto la Pallacanestro Trieste per 79 a 48.

La cronaca: Starting five biancoblu con Spissu, Bamforth, Devecchi, Thomas e Cooley, Cagliari risponde con Miles, Rullo, Ebeling, Bucarelli e Johnson. Botta e risposta dalla lunga distanza tra Ebeling e Spissu che aprono le danze. Il Banco mette la testa avanti con Cooley e Bamforth. I ragazzi di Paolini trovano punti ed energia da Bucarelli: Luciano Parodi si presenta al pubblico sassarese con una stoppata a Miles. Il play rossoblu infila un gioco da 3 punti sfruttando il fallo di Cooley. Ma i giganti accelerano con Polonara e Gentile e costruiscono il primo vantaggio in doppia cifra. Anche Pierre e Magro si iscrivono a referto, la bomba di uno Spissu con 3/3 dall’arco chiude i primi 10’ 36-14. Bamforth conduce i suoi, Bucarelli, Johnson e Allegretti accorciano le distanze. Canestro and one e lay up di un Cooley già in doppia doppia (14 pt,10 rb) e il Banco scappa sul +28. Allegretti e Rullo siglano il break rossoblu. Dopo 20’ i giganti conducono 59-33. Nel secondo tempo il Banco di Sardegna incrementa il vantaggio e si porta fino a +40.

Parziali: 36-14; 23-19; 33-16; 28-17.

Progressivi:36-14; 59-33; 92-49; 120-66.

Dinamo Banco di Sardegna. Spissu 13, Parodi 9, Bamforth 21, Petteway, Devecchi 2, Magro 4, Pierre 9, Gentile 10, Thomas 12, Polonara 18, Diop 6, Cooley 16. All. Vincenzo Esposito

Dinamo Academy. Miles 10, Allegretti 11, Florida, Rullo 19, Gallizzi, Ebeling 3, Rovatti, Matrone, Bucarelli 8, Johnson 10, Picarelli 5, Angius. All. Riccardo Paolini