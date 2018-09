Il play-guardia Luciano Parodi alla corte di coach Esposito

L’uruguaiano di passaporto italiano raggiungerà Sassari per unirsi alla squadra biancoblu

Di: Antonio Caria, fotografia www.dinamobasket.com

Nuovo arrivo in casa Dinamo Banco di Sardegna. La Società del presidente Stefano Sardara ha annunciato l’arrivo di Luciano Parodi, Paly-guardia uruguaiano di passaporto italiano.

L’integrazione di Parodi servirà per dare ancora più solidità al gruppo di coach Vincenzo Esposito e sarà utile anche per il tempo necessario al pieno recupero e al rientro in condizione, dopo la botta rimediata durante una gara del precampionato, del play Jaime Smith.

Nato a Paysandù (Uruguay), nella scorsa stagione ha militato nella Liga A argentina con la maglia del Bahia Blanca. Fa parte della Nazionale uruguaiana con cui ha preso parte all’Americas Fiba World Cup 2019 Qualifier e nel 2013, 2015 e 2017 ha partecipato alla Fiba AmeriCup.