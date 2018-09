Trekking: come scegliere la migliore tipologia di scarpa

Sentieri pianeggianti, percorsi di montagna. Come orientarsi nell'acquisto delle calzature

Di: Redazione Sardegna Live

Scarpe da trekking ideali per ogni terreno

Per scegliere un paio di scarpe da trekking è necessario considerare prima di tutto il tipo di terreno che si intende percorrere. Questo tipo di calzatura corrisponde a precisi standard di qualità riguardo all’aderenza, alla stabilità e alla protezione nei confronti sia dell’acqua e del fango che di sassi e rocce.

Questo significa che un paio di scarpe progettate per percorrere sentieri ripidi e rocciosi sono molto diverse da quelle concepite per camminare su percorsi piani, attraverso prati e boschi.

Scarpe da trekking per sentieri pianeggianti

Un percorso che preveda sentieri semplici e comodi attraverso zone situate in pianura non richiede calzature particolarmente performanti: in gran parte dei casi sono sufficienti scarpe da camminata sportiva, senza necessità di ricorrere a calzature da escursione. Si tratta di scarpe ammortizzate e confortevoli, da indossare dove non sono necessari requisiti particolari di aderenza.

Se invece l’itinerario prevede tratti in salita o sentieri rocciosi, è opportuno orientarsi verso un

paio di calzature più specifiche per le escursioni.

Percorsi lungo sentieri di collina o di montagna

Per camminare lungo sentieri di una zona collinare o montuosa, dove si prevedono dislivelli, variazioni di terreno e tratti sterrati o rocciosi, si raccomanda di scegliere calzature tecniche da trekking, leggere ma resistenti e impermeabili.

I modelli migliori hanno la parte esterna in Gore-Tex, impermeabile e traspirante, e la suola in Vibram, per garantire una sufficiente aderenza anche sui terreni sassosi e sulla neve. Gli scarponcini da trekking si indossano con calze in spugna di cotone e dovrebbero essere preferibilmente di mezzo numero in più del proprio: è comunque necessario provarli con la massima attenzione.

Sentieri ripidi con rocce e ghiaccio

Quando si parla di rocce e ghiacciai, non è più sufficiente ricorrere a scarpe da trekking, ma diventa necessario orientarsi verso scarponi da alpinismo, strutturati per consentire l’attacco dei ramponi.

Si tratta di calzature realizzate in base a elevati standard qualitativi, e costituiscono un vero e proprio investimento: è importante evitare di risparmiare su questo tipo di prodotto, e di scegliere un modello di qualità, poiché è destinato ad una lunghissima durata nel tempo. Gli scarponi da alpinismo devono essere dotati di suola resistente e relativamente rigida, per garantire una sufficiente performance di arrampicata. Generalmente non si tratta di calzature da considerarsi “comode”, in quanto l’utilizzo è limitato all’impresa alpinistica mentre, al contrario, non si addicono per camminare sui sentieri più semplici e nei boschi.

Scegliere con attenzione le scarpe da escursione ideali

Le scarpe da trekking devono essere perfette: se troppo strette o larghe non solo risulteranno scomode, ma anche rischiose. Per non sbagliare, è opportuno provarle indossando le calze che si prevede di usare durante le escursioni.

Il Gore-Tex, come si è detto, è il materiale migliore, poiché isolante, impermeabile e traspirante nello stesso tempo. Tuttavia le scarpe realizzate con questo prodotto richiedono di essere sciacquate dopo ogni utilizzo e lavate periodicamente. La plastica non richiede alcuna manutenzione, ma potrebbe provocare fastidiosi fenomeni di traspirazione.

Per garantire la lunga durata delle scarpe da trekking, si raccomanda in ogni caso di riporle perfettamente asciutte e di riempirle di carta appallottolata per mantenere la forma.