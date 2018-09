Omp Racing sposa il progetto Dinamo

Siglato un accordo pluriennale con l'azienda ligure

Di: Antonio Caria

La Dinamo Banco di Sardegna ha annunciato di aver siglato un accordo pluriennale con l'Omp Racing, azienda genovese leader mondiale nel campo della progettazione e produzione di accessori per automobilismo e karting.

Una partnership che porterà in casa biancoblu le caratteristiche sedute degli sport automobilistici griffate OMP per le panchine del PalaSerradimigni e per le conferenze stampa nella Press Room e nella Club House di via Pietro Nenni. Grande orgoglio è stato espresso dalle due parti.