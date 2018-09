Cagliari-Milan 1-1, Higuain risponde a Joao Pedro

Di: Marco Orrù

Un ottimo Cagliari pareggia 1-1 contro il Milan nel posticipo della quarta giornata. Joao Pedro aveva illuso i rossoblù in avvio, ma Higuain nella ripresa ha riportato la squadra sarda sulla terra. Buonissima la gara dei ragazzi di Maran che strappano un punto più che meritato, anzi, dovendosi rammaricare per alcune chance sprecate.

LA CRONACA. Mister Maran ripropone fin dal 1’ Joao Pedro, che torna dalla squalifica per doping dello scorso anno. Il brasiliano gioca da trequartista dietro Farias-Pavoletti. Nel Milan Higuain guida l’attacco rossonero.

Subito Cagliari in attacco al 1’ con un tiro di Bradaric, palla di poco alta. Due minuti dopo Cagliari in vantaggio: tiro di Pavoletti, palla sul palo, arriva Joao Pedro che sulla respinta fredda Donnarumma. Cagliari che continua ad attaccare col duo Farias-Joao Pedro scatenato. Al 15’ si vede il Milan con Rodriguez ma il suo tiro è respinto da Cragno. Un minuto dopo Cagliari vicino al gol con Barella che da fuori col destro prende il palo. Al 27’ grossa chance per il Milan con Bonaventura che solo davanti a Cragno, liberato da Suso, colpisce alto. Il Cagliari abbassa il ritmo, ma il Milan non è quasi mai pericoloso.

Nella ripresa rossoneri subito all’attacco, pericolosi in due circostanze. Dopo 7’ nel Cagliari dentro Ionita e fuori Farias. Al 55’errore della difesa del Cagliari e Higuain che ne approfitta per siglare il pareggio. Al 62’ gran botta di Suso e palla a lato. Al 64’ esce Joao Pedro ed entra Sau. La partita si spegne per il successivo quarto d’ora, con tanti errori da entrambe le parti. Le due squadre provano l’assalto alla porta avversaria ma subentra la stanchezza. Al 90’ grande salvataggio di Cragno su un tiro velenoso di Suso. Nel recupero Higuain mette i brividi alla porta di Cragno, ma il suo colpo di testa finisce fuori. La partita finisce così.