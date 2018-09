Iveco Acentro nuovo Silver sponsor della Dinamo

Accordo biennale tra le due Società. Sardara: « Un attore importante del nostro territorio che ha deciso di sposare il nostro progetto»

Di: Antonio Caria, fotografia www.dinamobasket.com

La Dinamo Banco di Sardegna ha annunciato il nuovo Silver Sponsor per i prossimi due anni: si tratta dell’Iveco Acentro, azienda presente su tutto il territorio regionale.

«La nostra rete cresce e siamo davvero felici che lo faccia con un nuovo sponsor come Iveco Acentro – afferma con grande soddisfazione il presidente della Dinamo Stefano Sardara - Un attore importante del nostro territorio, che ha deciso di sposare il nostro progetto condividendone gli obiettivi, in uno scambio reciproco di valori e modelli che ci sprona a migliorarci sempre e a guardare con sempre maggiore fiducia alle sfide future».

Soddisfatto anche il Direttore generale Iveco Acentro Spa, Marcello Zanella: «Siamo molto felici di essere entrati nella famiglia di Dinamo Sassari Banco di Sardegna che per noi è sinonimo di eccellenza e sani principi. L’attenzione per la persona (sia cliente che dipendente) e il loro benessere rappresentano per noi un valore che guida le nostre attività e le nostre scelte nel quotidiano. Ci impegniamo ogni giorno per fare in modo che i nostri clienti siano quanto più soddisfatti possibile offrendo loro, attraverso i nostri prodotti, affidabilità, qualità e attenzione al rispetto dell’ambiente, fattore ad oggi non trascurabile. Siamo certi di fare insieme a Dinamo grandi cose e di diffondere insieme una cultura orientata ai valori».