Sorteggiati i calendari di Serie C 2018/2019: l’Olbia esordisce contro l’Albissola

I galluresi cominceranno il campionato a Chiavari mercoledì 19 settembre

Di: Antonio Caria, fotografia www.olbiacalcio.com

Partirà mercoledì 19 settembre a Chiavari, sul campo dell’Albissola, la stagione calcistica 2018-2019 dell’Olbia. Sono stati sorteggiati, infatti, i calendari della Serie C che vede i ragazzi di mister Filippi inseriti nel Girone A insieme alle squadre del Nord Ovest e all’Arzachena.

Domenica 23 la squadra gallurese affronterà in casa la Pro Patria, neopromossa dalla Serie D. Il 26 gita in Liguria contro la Virtus Entella a Chiavari, il 30 la sfida casalinga con il Pro Piacenza e il 7 la trasferta in Toscana dove affronterà il Pontedera.

Il derby con l’Arzachena è in programma il 4 novembre (andata) e il 3 marzo (ritorno). Mercoledì 12 dicembre avrà luogo la super sfida contro la Juventus Under 23. Il girone di andata si chiuderà domenica 26 dicembre con l’Olbia che affronterà in trasferta la Pro Vercelli. Il 5 maggio l’ultima gara di un campionato che si prospetta avvincente e faticoso.