Alla Dinamo il trofeo Citta di Nuoro “Su Redentore”

101 a 92 il punteggio finale in favore dei ragazzi di coach Esposito

Di: Antonio Caria, fotografia www.dinamobasket.com

La Dinamo si prende la rivincita nei confronti dell’Anadolu Efes Istanbul e si porta a casa, per il terzo anno consecutivo, il trofeo Città di Nuoro “Su Redentore”.

Una partita praticamente perfetta che si è chiusa con il punteggio di 101 a 92 per i sassaresi, con sei uomini in doppia cifra: top scorer della sfida un solidissimo Jack Coooley, a referto con 26 punti, 10 rimbalzi e 5 falli subiti per un totale 27 di valutazione nei suoi 25’ in campo. Doppia doppia sfiorata anche da Rashawn Thomas (19 pt, 7rb), ottima serata di Terran Petteway (16 pt,7 as), tanta maturità per Marco Spissu (12 pt,6 as). 13 punti a testa per Achille Polonara e Stefano Gentile.

La cronaca: i biancoblu scendono sul paruqet del PalaDonBosco con Spissu, Petteway, Devecchi, Thomas e Polonara mentre coach Ataman manda in campo Beaubois, Moerman, Ilyasoglu, Pleiss e Anderson. Ritmi altissimi sul parquet del PalaDonBosco fin dal primo possesso: ad aprire i giochi c’è Polonara in contropiede, risponde Moerman. Il Banco bombarda dall’arco con Thomas e Spissu, l’Efes inizia a soffrire la difesa fisica e pasticcia in attacco. Gli uomini di coach Esposito trovano il break e incrementano la fiducia con l’ingresso di Cooley e Gentile. È il centro statunitense a firmare il primo strappo con canestro and one: 2+1 di Thomas e dopo 10’ la Dinamo conduce 31-17. 8-1 biancoblu in avvio di secondo quarto, Anadolu prova a sbloccarsi con Anderson e Pleiss. Polonara e compagni restano in controllo e contengono il tentativo di rimonta dei turchi condotti da Moerman. Il canestro alla sirena di Bitim chiude il primo tempo 53-28. Al rientro dall’intervallo lungo gli uomini di coach Ataman si riportano a -10 con Pleiss, Moerman e Anderson. Reazione isolana condotta da un Jack Cooley in grande spolvero, a segno anche dalla lunga distanza. Due bombe di Petteway riportano i giganti sul +15, Motum accorcia ma il tabellone al 30’ dice 79-65. Negli ultimi dieci minuti non cambia il copione del match: il Banco di Sardegna resta in pieno controllo della sfida nonostante i tentativi dell’Efes di riportarsi a contatto.

Parziali: 31-17; 22-24; 26-24; 22-27.

Progressivi: 31-17; 53-38;79-65; 101-92.

Dinamo Sassari. Spissu 12, Re, Petteway 16, Devecchi, Magro 2, Gentile 13, Thomas 19, Polonara 13, Diop, Cooley 26 . Coach Vincenzo Esposito

Efes Istanbul. Larkin, Beaubois 2, Avsar 3, Saybir 3, Batuk, Bitim 6, Motum 19, Moerman 23, Ilyasoglu 16, Pleiss 6, Anderson 12, Dunston 2. Coach Ergin Ataman

Arbitri i signori Alessandro Vicino, Valerio Grigioni e Marcello Callea.