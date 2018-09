La Dinamo Banco di Sardegna e il suo video identitario: su Dinamo Tv “Ca semus prus de unu giogu”

Online il lavoro ideato dall'ufficio marketing e comunicazione del club sassarese

Di: Antonio Caria

Una serie di immagini che raccontano un’isola viva, che lavora, che vive nell’equilibrio tra tradizione e modernità, che si nutre di passione. Il tutto arricchito dai suoni tradizionali dell’isola, che accompagna il racconto ritmico di una Sardegna inedita e della sua gente e le parole di Grazia Deledda, tradotte in sardo e inglese, a decifrare un’identità e un senso di appartenenza che trova voce attraverso le emozioni.

“Ca semus prus de unu giogu”, questo il titolo del video che racconta la passione e la forte matrice identitaria del mondo della Dinamo Banco di Sardegna. Una storia che racconta alla passione di un’isola intera per questa squadra, le sue imprese in un arco di oltre mezzo secolo di storia, artendo da Sassari, passando per Bosa, Nuoro, Oristano, Cagliari.

Il lavoro è stato ideato dall’ufficio marketing e comunicazione del club di via Nenni, con la regia di Alessandro Fanari. A dare voce agli immortali versi di Grazia Deledda, Geppi Cucciari, amica speciale e madrina del club, e Roberto Fara, attore e doppiatore sassarese.