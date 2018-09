Coppa Italia Promozione: attesa per Bonorva-Thiesi

La sfida è in programma domenica 9 settembre alle 16.00 a Torralba

Di: Antonio Caria

Sarà il comunale di Torralba ad ospitare, domenica 9 settembre alle 16.00, l'andata di Coppa Italia tra la Polisportiva Bonorva e la Polisportiva Thiesi. Una sfida molto attesa, non solo per provare a passare il turno, ma anche per testare la condizione atletica delle due formazioni, allenate rispettivamente da Mario Fadda e Gian Mario Rassu, dopo quasi tre settimane di preparazione.

Entrambi si sono rinforzati nel corso dell'ultima sessione di mercato, con un punto in comune: investire sui giovani. I biancorossi punteranno ancora sulla classe di Salvatore Deriu mentre i neroverdi, orfani di Gigi Marras passato al Mesu e Rios, si affideranno a Gavino Molozzu e Domenico Saba.

Le aspettative sono tante in questa stagione che si prospetta lunga e avvincente. Per domenica ci si aspetta il pubblico delle grandi occasioni, nonostante la concomitanza con i festeggiamenti di Santa Maria Bambina a Bonorva e della Madonna di Seunis a Thiesi. La gara di ritorno è in programma domenica 16 settembre.