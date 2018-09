Alla Dinamo il primo trofeo Air Italy

Battuta la Scandone Avellino per 90 a 60

Di: Antonio Caria

Parte bene la Nuova Dinamo Banco di Sardegna. Ieri sera, al PalAltoGusto del Geovillage a Olbia, i biancoblu di Vincenzo Esposito hanno sconfitto per 90 a 60 la Scandone Avellino e si portano a casa il primo trofeo Air Italy.

La cronaca: la Dinamo scende in campo con Bamforth, Petteway, Gentile, Thomas e Magro, per Avellino Cole, Skyes, Nichols, Green e Costello. Bamforth rompe il ghiaccio, il gioco è subito veloce su entrambe le metà campo, i giganti difendono e costruiscono bene con Gentile e Petteway e con Cooley pronto sotto le plance. Esposito e Vucinic fanno ruotare i quintetti, dopo un avvio equilibrato i biancoblu si portano avanti, Cole e Costello accorciano per chiudere la prima frazione sul 21-17. I padroni di casa incrementano, Polonara firma il vantaggio in doppia cifra, la difesa campana non riesce a contenere e al 15° Cooley scrive 38-20. L’energia biancoblu dilaga, Bamforth segna da tutte le posizioni, la difesa blocca i lupi, Green prova a dare la sveglia ai suoi con una bomba e si va all’intervallo sul 48-30. Nella ripresa i campani riducono il divario grazie a una difesa più dura e ai punti di Nichols e Cole. D’Ercole dai 6.75 firma il -3 (53-50), ma Polonara con due triple di seguito e Petteway respingono l’offensiva chiudendo la terza frazione 63 a 50. Negli ultimi 10’ di gara gli uomini di coach Esposito incrementano il vantaggio e gestiscono bene l’aggressività avversaria.

Parziali: 21-17; 27-13; 15-20; 27-10



Progressivi: 21-17; 48-30; 63-50; 90-60



Dinamo Banco di Sardegna. Spissu 6, Re, Smith 2, Bamforth 17, Petteway 10, Devecchi, Magro 1, Gentile 10, Thomas 13, Polonara 18, Diop , Cooley 13. Coach Vincenzo Esposito

Scandone Avellino. Green 12, De Meo, Nichols 7, Costello 8, Sabatino, Campogrande, D’Ercole 8, Sykes 9, Cole 10, Spizzichini 6. Coach Nenad Vucinic.

La Dinamo si porta a casa anche il premio Mvp con Achille Polonara.