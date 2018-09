Atalanta-Cagliari 0-1, Barella regala una vittoria fondamentale

La squadra di Maran batte a domicilio l’Atalanta e si regala la prima vittoria in campionato

Di: Marco Orrù - Photo by Emilio Andreoli/Getty Images

Mister Maran propone Bradaric al posto di Cigarini rispetto al match contro il Sassuolo, confermando la coppia offensiva Pavoletti-Sau. Nell’Atalanta Papu Gomez comincia in panchina.

Subito Cagliari in avanti con Pavoletti che di testa manda la palla a lato. Al 9’ grande salvataggio sulla linea di Klavan dopo il tiro di De Roon. Al 14’ ancora Pavoletti che tenta il tiro al volo con sinistro, ma Berisha è attento. Al 28’ grandissima chance per il Cagliari che con Sau, solo davanti a Berisha, cerca il passaggio in mezzo invece che tirare a rete da buona posizione. Partita che viaggia a ritmi bassi, con l‘Atalanta che non sembra essere in partita.

Al 45’, poco prima del fischio finale del primo tempo, Cagliari in vantaggio: punizione di Barella diretta in porta, deviazione di Pasalic e Berisha beffato. Il Cagliari chiude il primo tempo in vantaggio 1-0.

Nella ripresa l’Atalanta si gioca subito la carta Gomez, rimasto in panchina a inizio match. Gara nervosa a inizio secondo tempo, con animi parecchio roventi in campo. Al 13’ Zapata sfugge a Romagna, ma in precario equilibrio conclude fuori. Al 19’ cross pericoloso di Rigoni, Cragno anticipa Zapata. Cagliari che in questo secondo tempo si è schiacciato troppo nella propria metà campo.

Al 30’ gran botta di Gosens, palla fuori di un soffio. Al 32’ tiro cross di Srna e nessun cagliaritano che riesce a ribadire a rete. Al 36’ contropiede di Farias, tiro col destro e respinta di Berisha. Assalto finale dell’Atalanta, ma il Cagliari regge senza praticamente mai soffrire.