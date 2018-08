Pubblicati i gironi di promozione, prima e seconda categoria

Bonorva e Thiesi nel B, Pozzomaggiore e Siligo nel “D”, Padria nell’I

Di: Antonio Caria

Nella serata di ieri (13 agosto) è stata resa nota la composizione dei gironi di Promozione, prime e seconda categoria.

Per quanto riguarda le squadre del Meilogu, la Polisportiva Bonorva e la Polisportiva Thiesi sono state inserite nel girone “B” (Promozione), assieme a Borore 1967, Calangianus, Dorgalese, Fonni, Ilvamaddalena 1903, Li Punti Sassari, Macomerese, Oschirese, Ossese, Ozierese, Porto Torres, Posada, Usinese e Valledoria.

Per quanto riguarda la prima categoria, la Polisportiva Siligo e l’Associazione Sportiva Dilettantistica Pozzomaggiore sono state inserite nel girone “D” con Berchidda, Campanedda, Santa Maria Coghinas, Cus Sassari, F. C. Biasì, Ittiri, Lanteri Sassari, Lauras, Luogosanto, Malaspina, Mesu e Rios, Monti di Mola, New Codrongianos, Olmedo, San Giorgio Perfugas, Tempio SSDRL.

In seconda categoria, l’Associazione Sportiva Padria se la vedrà nel girone “I”, con Audax Algherese, Boyl Putifigari, Caniga Sassari, Florinas, Frassati, Minerva, Monte Alma, Mores, Ottava, Ploaghe 1994, San Paolo Apostolo, Sogma, Sporting Cantera, Treselighes e Wilier.

I campionati avranno inizio il 23 settembre (Promozione e Prima Categoria), quello di seconda il 7/14 ottobre. In Coppa Italia Promozione sarà subito derby tra Polisportiva Bonorva e Polisportiva Thiesi. L’andata (Bonorva-Thiesi) si giocherà domenica 9 settembre, il ritorno domenica 16 settembre.