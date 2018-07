Serie A 2018-19: ecco il calendario del Cagliari

Empoli in trasferta alla prima, il primo “big-match” dell’anno contro il Milan alla Sardegna Arena il 16 settembre

Di: Marco Orrù

Dagli studi di Sky di Milano Santa Giulia è stato compilato il calendario del campionato di Serie A per la stagione 2018/2019. Grande attesa tra i tifosi del Cagliari per capire chi sfideranno i ragazzi di Maran durante l’arco della stagione.

L’avvio è soft, a differenza della scorsa stagione: Empoli in trasferta alla prima e Sassuolo in casa alla seconda. Alla terza, poi, prima della sosta per la Nazionale, ecco l’Atalanta a Bergamo. Al ritorno del campionato dagli impegni internazionali il Cagliari affronterà il primo “big-match” dell’anno contro il Milan alla Sardegna Arena il 16 settembre.

Il primo turno infrasettimanale della stagione, il 26 settembre, il Cagliari lo affronterà in casa contro la Sampdoria. Scorrendo il calendario troviamo l’altra big milanese il 30 settembre, stavolta a San Siro, prima del trittico Bologna e Chievo in casa e Fiorentina in trasferta.

Lo scontro con Cristiano Ronaldo e la Juventus avverrà all’11esima giornata, a Torino, il 4 novembre (ritorno il 3 aprile in Sardegna). La sfida con la Roma è prevista per la 15esima giornata il 9 dicembre,mentre sette giorni dopo, ancora alla Sardegna Arena, ecco il Napoli: una settimana di fuoco!

Le ultime tre partite del girone d’andata, infine, il Cagliari le giocherà contro Lazio (in trasferta), Genoa (il giorno di Santo Stefano in casa) e Udinese (in trasferta), all’ultima giornata.

Ecco il calendario completo:

PRIMA GIORNATA (18 e 19 agosto): Atalanta-Frosinone, Chievo-Juve, Parma-Udinese, Bologna-Spal, Torino-Roma, Empoli-Cagliari, Lazio-Napoli, Sampdoria-Fiorentina, Sassuolo-Inter, Parma-Udinese.

SECONDA GIORNATA (26 e 27 agosto): Cagliari-Sassuolo, Fiorentina-Chievo,Frosinone-Bologna, Genoa-Empoli, Inter-Torino, Juventus-Lazio, Napoli-Milan,Roma-Atalanta, Spal-Parma, Udinese-Atalanta.

TERZA GIORNATA (1 e 2 settembre): Atalanta-Cagliari, Chievo-Empoli, Bologna-Inter, Fiorentina-Udinese, Lazio-Frosinone, Milan-Roma, Parma-Juventus,Sampdoria-Napoli, Sassuolo-Genoa, Torino-Spal.

QUARTA GIORNATA (16/9 – 10/2): Cagliari-Milan, Empoli-Lazio, Frosinone-Sampdoria, Genoa-Bologna, Inter-Parma, Juventus-Sassuolo, Napoli-Fiorentina,Roma-Chievo, Spal-Atalanta, Udinese-Torino

QUINTA GIORNATA (23/9 – 17/2): Bologna-Roma, Chievo-Udinese, Fiorentina-Spal, Frosinone-Juventus, Lazio-Genoa, Milan-Atalanta, Parma-Cagliari, Samdporia-Inter, Sassuolo-Empoli, Torino-Napoli.

SESTA GIORNATA (26/9 – 24/2): Atalanta-Torino, Cagliari-Sampdoria, Empoli-Milan, Genoa-Chievo, Inter-Fiorentina, Juventus-Bologna, Napoli-Parma, Roma-Frosinone, Spal-Sassuolo, Udinese-Lazio.

SETTIMA GIORNATA (30/9 – 3/3): Bologna-Udinese, Chievo-Toro, Fiorentina-Atalanta, Frosinone-Genoa, Inter-Cagliari, Juventus-Napoli, Parma-Empoli, Roma-Lazio, Sampdoria-Spal, Sassuolo-Milan.

OTTAVA GIORNATA (7/10 – 10/3): Atalanta-Sampdoria, Cagliari-Bologna,Empoli-Roma, Genoa-Parma, Lazio-Fiorentina, Milan-Chievo, Napoli-Sassuolo,Spal-Inter, Torino-Frosinone, Udinese-Juventus.

NONA GIORNATA (21/10 – 17/3): Bologna-Torino, Chievo-Atalanta, Fiorentina-Cagliari, Frosinone-Empoli, Inter-Milan, Juventus-Genoa, Parma-Lazio, Roma-Spal,Sampdoria-Sassuolo, Udinese-Napoli.

DECIMA GIORNATA (28/10 – 31/03): Atalanta-Parma, Cagliari-Chievo, Empoli-Juventus, Genoa-Udinese, Lazio-Inter, Milan-Sampdoria, Napoli-Roma, Sassuolo-Bologna, Spal-Frosinone, Torino-Fiorentina.

UNDICESIMA GIORNATA (4/11 – 3/4): Bologna-Atalanta, Chievo-Sassuolo,Fiorentina-Roma, Inter-Genoa, Juventus-Cagliari, Lazio-Spal, Napoli-Empoli,Parma-Frosinone, Sampdoria-Torino, Udinese-Milan.

DODICESIMA GIORNATA (11/11 – 7/4): Atalanta-Inter, Chievo-Bologna, Empoli-Udinese, Frosinone-Fiorentina, Genoa-Napoli, Milan-Juventus, Roma-Sampdoria,Sassuolo-Lazio, Spal-Cagliari, Torino-Parma.

TREDICESIMA GIORNATA (25/11 – 14/4): Bologna-Fiorentina, Cagliari-Torino,Empoli-Atalanta, Genoa-Sampdoria, Inter-Frosinone, Juventus-Spal, Lazio-Milan,Napoli-Chievo, Parma-Sassuolo, Udinese-Roma.

QUATTORDICESIMA GIORNATA (2/12 – 20/4): Atalanta-Napoli, Chievo-Lazio,Fiorentina-Juventus, Frosinone-Cagliari, Milan-Parma, Roma-Inter, Sampdoria-Bologna, Sassuolo-Udinese, Spal-Empoli, Torino-Genoa.

QUINDICESIMA GIORNATA (9/12 – 27/4): Cagliari-Roma, Empoli-Bologna,Genoa-Spal, Juventus-Inter, Lazio-Sampdoria, Milan-Torino, Napoli-Frosinone,Parma-Chievo, Sassuolo-Fiorentina, Udinese-Atalanta.

SEDICESIMA GIORNATA (16/12 – 5/5): Atalanta-Lazio, Bologna-Milan, Cagliari-Napoli, Fiorentina-Empoli, Frosinone-Sassuolo, Inter-Udinese, Roma-Genoa,Sampdoria-Parma, Spal-Chievo, Torino-Juventus.

DICIASSETTESIMA GIORNATA (23/12 – 12/5): Chievo-Inter, Empoli-Sampdoria,Juventus-Roma, Genoa-Atalanta, Napoli-Spal, Sassuolo-Torino, Udinese-Frosinone.

DICIOTTESIMA GIORNATA (26/12 – 19/5): Atalanta-Juventus, Bologna-Lazio,Cagliari-Genoa, Fiorentina-Parma, Frosinone-Milan, Inter-Napoli, Roma-Sassuolo,Sampdoria-Chievo, Spal-Udinese, Torino-Empoli.

DICIANNOVESIMA GIORNATA (30/12 – 26/5): Chievo-Frosinone, Empoli-Inter,Genoa-Fiorentina, Juventus-Sampdoria, Lazio-Torino, Milan-Spal, Napoli-Bologna,Parma-Roma, Sassuolo-Atalanta, Udinese-Cagliari.