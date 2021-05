Italia-San Marino 7-0, buona sgambata per gli azzurri: in campo Cragno e il sardo Barella

La cronaca

Di: Marco Orrù

Un allenamento, o poco più, quello andato in scena questa sera alla Sardegna Arena tra Italia e San Marino. Mister Mancini ha schierato una formazione sperimentale per chiarirsi gli ultimi dubbi sulle convocazioni in vista degli Europei. La partita si è chiusa sul punteggio di 7-0 (gol di Bernardeschi, Ferrari, Politano, doppietta, Belotti e Pessina, doppietta anche per lui), con il portiere del Cagliari Alessio Cragno in campo per un'ora e il sardo Barella nel finale.

LA CRONACA

Penultima amichevole prima dell'Europeo per l'Italia di Mancini che alla Sardegna Arena di Cagliari affronta San Marino. Il tecnico azzurro schiera il cagliaritano Cragno in porta, Toloi, Mancini, Ferrari e Biraghi in difesa, Pessina, Cristante e Castrovilli in mezzo al campo, Bernardeschi, Kean e Grifo in attacco.

Avvio buono dell'Italia che pressa subito nella propria area gli avversari, ovviamente di caratura inferiore. La prima conclusione è di Mancini che di testa schiaccia a terra, ma Benedettini respinge in corner. Un San Marino che, almeno nella prima parte di gara, tiene bene botta e mantiene il punteggio sullo 0-0. È sempre Mancini il più pericoloso, ancora di testa al 23', palla deviata in corner. Al 31' arriva il vantaggio azzurro con un sinistro da fuori di Bernardeschi che fulmina Benedettini. Tre minuti dopo arriva poi il raddoppio con Ferrari che approfitta di un'uscita a vuoto del portiere per infilarlo. Il primo tempo si chiude col doppio vantaggio dell'Italia.

All'intervallo Mancini lascia negli spogliatoi Kean, dentro Politano. Proprio l'esterno del Napoli al 49' approfitta di uno svarione difensivo degli avversari per siglare col sinistro il gol del 3-0. Al 62' Bernardeschi, in posizione sospetta, si divora il quarto gol azzurro sparando alto da due passi. Al 63' fuori Grifo, Cragno e Mancini, dentro Belotti, Meret e Di Lorenzo. Al 67' arriva il quarto gol proprio con Belotti che scarica a rete un sinistro imprendibile dopo un pregevole doppio scambio con Bernardeschi. Al 73' in campo anche Bastoni, fuori Biraghi. Un minuto dopo ecco il quinto gol con Pessina che segna a porta vuota dopo che il tiro di Castrovilli era stato respinto dal palo. Al 77' partecipa alla festa del gol ancora Politano, stavolta con un bel tiro di destro dall'interno dell'area di rigore avversaria. All'86' settimo gol di Pessina. All'87 dentro anche il sardo Barella per i minuti finali. È l'ultima emozione del match.