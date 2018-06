Michele Filippi nuovo allenatore dell’Olbia

L’annuncio è stato dato ieri dalla Società gallurese

Di: Antonio Caria

L’Olbia ha un nuovo allenatore: Michele Filippi. L’annuncio è arrivato nel tardo pomeriggio di ieri con un comunicato stampa della Società gallurese.

Il tecnico cagliaritano prende il posto di Bernardo Mereu. Nato il 2 ottobre del 1980 e laureato nella facoltà di Medicina e Chirurgia di Cagliari, con una doppia specializzazione in Ortopedia e Medicina dello Sport, inizia la sua carriera di allenatore nel 2012 nella Frassinetti dove, sino al 2015, ottiene il salto di categoria in Promozione, la Coppa Italia e la Supercoppa Regionale.

Nella stagione 2015/2016 side sulla panchina della squadra Under 17 Lega Pro del Cagliari. Nella successiva, 2016-2017, ricopre il ruolo di allenatore in seconda dell’Olbia. Nel febbraio 2017 ottiene l’abilitazione come Allenatore Professionista UEFA A.