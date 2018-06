Renato Nicolai nuovo Amministratore delegato della Dinamo Banco di Sardegna

Il Presidente Sardara: «Una risorsa fondamentale per la programmazione del cammino del nostro club».

Di: Antonio Caria

Renato Nicolai sarà il nuovo Amministratore delegato della Dinamo Banco di Sardegna. L’annuncio ufficiale è arrivato con una nota della stessa Società sassarese. «Siamo felici e orgogliosi di dare il benvenuto nella famiglia Dinamo a un professionista come Renato Nicolai – ha commentato con grande soddisfazione il presidente Stefano Sardara –, dirigente sportivo di altissimo livello che potrà coordinare a 360 gradi un’azienda come la Dinamo, che ormai è diventata una realtà composita. Sono sicuro che le qualità umane e manageriali del nuovo Ad saranno risorse fondamentali per la programmazione del cammino del nostro club, nel segno della crescita e dell’eccellenza».

«Sono veramente onorato di entrare a far parte della Dinamo Banco di Sardegna – queste le parole del nuovo Ad biancoblu –, un club che in questi anni ha costruito con volontà e lungimiranza un serio progetto di strutturazione e crescita. Sono pronto e felice di poter mettere al servizio della società le mie competenze e la mia esperienza, con il proposito di dare il massimo contributo a una realtà consolidata del panorama cestistico italiano qual è Dinamo».

Nono si tratta dell’unica novità in casa Dinamo: in uno scambio sinergico di know-how e di figure con la Pasta Cellino Cagliari Dinamo Academy, Viola Frongia, già responsabile delle relazioni internazionali della Dinamo Banco di Sardegna, sarà la general manager della squadra rossoblu nella prossima stagione.

Inoltre Luca Rossini, lo scorso anno nello staff della Cagliari Dinamo Academy, sarà il team manager della Dinamo mentre a Cagliari, il suo ruolo sarà coperto da Emanuele Fara, negli ultimi due anni nello staff biancoblu.