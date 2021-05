Conte-Inter: è addio ufficiale. Risoluzione consensuale

L'allenatore campione d'Italia fa le valigie

Di: Redazione Sardegna Live, foto inter.it

Antonio Conte e l’Inter hanno trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto. L'ufficialità in serata con una nota del club: "FC Internazionale Milano comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore Antonio Conte. Tutto il Club desidera ringraziare Antonio per lo straordinario lavoro svolto, culminato con la conquista del diciannovesimo Scudetto. Antonio Conte rimarrà per sempre nella storia del nostro Club".

Il tecnico, che avrebbe dovuto incassare 13,5 milioni netti (circa 24 a carico dell'Inter), riceverà una buonuscita pari alla metà degli emolumenti previsti per il terzo e ultimo anno di contratto.

Conte lascia Milano dopo due stagioni e a pochi giorni dalla festa scudetto. I tifosi hanno accolto la notizia con profondo malumore manifestando le perplessità sotto la sede nerazzurra, dove alcuni rappresentanti della Curva hanno appeso striscioni contro la proprietà. "Ridimensionare i campioni è solo da cogl...: mister, staff e giocatori non si toccano" e "Zhang prenditi le tue responsabilità o lascia la nostra città".