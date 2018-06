Marco Nughes trai protagonisti dei Campionati italiani assoluti di karate

L’atleta della Shotokan Karate Thiesi vincitore della categoria Kata Maschile

Di: Antonio Caria

Giornata da ricordare per Marco Nughes ai Campionati italiani di Karate che si sono tenuti il 9 e 10 giugno al PalaPellicone del Lido di Ostia. L’atleta della Shotokan Karate Thiesi si è, infatti, aggiudicato il primo posto nella categoria “Kata Maschile”.

Un successo che viene dopo il bronzo nella categoria “Enbu” e l’argento nella categoria “Juniores” ai tricolori del centro-sud.

Un’importante palcoscenico per l’atleta di Mara in una nona edizione degli assoluti che ha visto la presenza del Maestro Hiroshi Shirai (10° dan e caposcuola del Karate Shotokan tradizionale in Italia) e di alti dirigenti dellaFIKTA e della FIJLKAM.

Una competizione, coordinata dal maestro Valerio Polello, alla quale hanno preso parte circa 500 atleti di caratura europea e mondiale.