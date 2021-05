Capozucca: "Con Semplici ottimo rapporto anche sul piano umano"

Il tecnico del Cagliari promosso: "Non abbiamo cercato altri allenatori"

Di: Redazione Sardegna Live

"Non c'è stato alcun contatto con altri allenatori. È chiaro che era necessario dopo il campionato confrontarci, dirci quello che è andato bene e quello che è andato meno bene. E dopo lo stress del campionato il primo giorno utile è stato ieri". Così il direttore sportivo del Cagliari, Stefano Capozucca, all'indomani della conferma ufficiale di Leonardo Semplici sulla panchina rossoblù.

"Con Semplici - ha sottolineato Capozucca - c'è un ottimo rapporto, anche umano. È stata una salvezza sofferta. Ma io lo dicevo a tutte le persone che per strada mi incontravano e mi chiedevano notizie e pareri: ce la faremo, ho sempre detto a tutti. Devo dire assolutamente una cosa: il Cagliari merita maggior rispetto. Lo merita il presidente. E lo merita il popolo sardo".

Sul fronte mercato, il Cagliari dovrebbe ripartire da alcuni rinnovi. "Nei prossimi giorni incontrerò Ceppitelli (quando gli stavo accennando qualcosa mi ha detto 'prima salviamoci') e Deiola".

"Cercheremo di costruire una squadra competitiva, con un organico più snello e più giovane. Abbiamo visto il baratro ed è chiaro che il presidente non vuole più rischiare. Stiamo valutando diverse posizioni, anche in B e all'estero. C'è anche l'esigenza di dare all'allenatore dei giocatori adatti al modulo che vorrà proporre. Attenzione anche al settore giovanile: il nostro obiettivo è che ogni anno tiri fuori due o tre giocatori come Carboni".