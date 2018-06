Poglina, “Trofeo Corallo Sub”: Marcello Serra è il Campione Sardo 2018

È stato premiato dal responsabile attività subacquee f.i.p.s.a.s. Simone Mingoia

Di: Redazione Sardegna Live

Domenica scorsa 3 giugno, nella splendida cornice della spiaggia di “Poglina”, si è tenuta l’ultima gara selettiva di pesca in apnea del Campionato italiano di qualificazione F.I.P.S.A.S. organizzata dalla società sportiva di Alghero ‘Corallo Sub’ in collaborazione con la Pro loco di Villanova Monteleone.

La gara si è tenuta nel tratto di mare compreso tra spiaggia di Pòglina e le scogliere delle “Croci”, i punti estremi a nord e a sud saranno segnalati da boe nautiche di colore rosso. Il punto di partenza della gara è stato allestito di fronte al chiosco “da Ricciolina”.

Hanno partecipato all’evento sportivo oltre 50 atleti, tutti in possesso della Tessera Federale, del Brevetto di pesca in Apnea Agonistica e della Tessera Atleta valide per l’anno in corso ed in regola con la normativa sanitaria prescritta e si contenderanno il titolo di campione regionale.

Con quest’ultima gara è stato decretato il Campione Sardo 2018: l’atleta Marcello Serra dell’Apnea Life Team Portoscuso, terzo classificato di giornata e primo nella classifica regionale. Con questa vittoria si è anche assicurato la partecipazione al Campionato italiano di seconda categoria. Serra è stato premiato dal responsabile attività subacquee F.I.P.S.A.S. Simone Mingoia.