La domenica calcistica delle squadre del Meilogu

Vittorie per Thiesi e Siligo. Sconfitte per il Bonorva a Porto Torres e il Pozzomaggiore a Olmedo

Di: Antonio Caria

Penultima giornata per i campionati che vedono impegnate le squadre del Meilogu. In promozione (girone B), non basta una doppietta di Salvatore Deriu per evitare la sconfitta al suo Bonorva sul campo del Porto Torres (3 a 2). In classifica, i biancorossi di Massimiliano Nieddu restano a quota 39 punti.

In prima categoria (girone D), trionfo per il Thiesi che, al comunale, supera l’Atletico Bono per 5 a 1 grazie alla doppietta di Marras e alle reti di Sotgiu, Foddai e Madeddu. Cade il Pozzomaggiore sul campo dell’Olmedo (3 a 1. Falchi per i rossoblu. Bellissima vittoria in trasferta per il Siligo, 3 a 2 sul campo del Li Punti 1976. I gialloblu vanno a segno con Mario Fadda e Ninaldeddu (doppietta). La classifica vede la formazione di Gian Mario Rassu, vincitore del campionato, a 67 punti seguiti, a 57, dai pozzomaggioresi di Andrea Ruiu. La squadra di Mario Fadda si porta a quota 45 punti.