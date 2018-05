Caso Joao Pedro: scade il periodo di squalifica, può tornare in campo

In attesa dell'udienza del 16 maggio il brasiliano è nuovamente a disposizione di mister Lopez

Di: Redazione Sardegna Live

Ottime notizie in casa Cagliari. L’attaccante Joao Pedro potrebbe rientrare in campo in occasione della partita contro Fiorentina, alla penultima giornata di campionato.

Oggi, 9 maggio, scadono infatti i due mesi di sospensione scattati in seguito alla positività all'idrocloriazide riscontrata nel giocatore dopo le partite con Chievo e Sassuolo.

L'udienza sul caso è stata fissata per il 16 maggio e, in attesa di quella data, mister Lopez potrà decidere di convocare il brasiliano.

Il rientro in squadra di Joao Pedro potrebbe rivelarsi davvero prezioso in chiave salvezza. Nelle prossime settimane, la permanenza del Cagliari in Serie A si deciderà per una manciata di punti e la presenza di un giocatore offensivo in più nell’organico potrebbe fare la differenza.