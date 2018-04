Il Turalva promosso in Eccellenza Csi

Decisiva la vittoria di sabato scorso contro l’Athletico Porto Torres. Grande euforia tra i ragazzi

Di: Antonio Caria

Due anni di lavoro premiati con la promozione nel campionato di Eccellenza Csi. Un obiettivo a cui ha creduto, sin dall’inizio della stagione 2017-2018, la Società di Torralba guidata dal Presidente Salvatore Fancellu.

Un lavoro costante durante gli allenamenti che in campo si traducevano in vittorie con ottime prestazioni, benché intervallate da qualche passo falso forse inaspettato. Una simbiosi trovata sin dall’inizio della preparazione, grazie anche all’amicizia che lega i componenti dell’organico tutto torralbese, guidato in panchina da Matteo Falchi, che ha permesso ai gialloneri di migliorare decisamente il quinto posto ottenuto lo scorso anno.

Il capolavoro è arrivato lo scorso sabato con la vittoria esterna, per 3 a 2, sul campo dell’Athletico Porto Torres. Sotto 2 a 0 all’intervallo, nel secondo tempo, i ragazzi di Falchi mettono in campo tutta la grinta, ma soprattutto il cuore, grazie a Rassu e a una doppietta di Zichi.

La società Turalva Calcio nasce nel mese di agosto del 2016 grazie alla passione di una quindicina di persone. Oltre che da Fancellu, l’attuale organico dirigenziale è composto da Andrea Falchi (vice presidente) e Nicolò Rassu (cassiere).

Grande gioia tra i giocatori che, al termine, hanno voluto rigraziare coloro che hanno e continuano a sostenere questo loro grande progetto.