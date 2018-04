Cagliari-Bologna 0-0, brutta partita alla Sardegna Arena

Uno 0-0 che accontenta le due squadre

Di: Marco Orrù

Mister Lopez presenta la formazione annunciata, con Sau al fianco di Pavoletti davanti e Padoin invece che Lykogiannis a sinistra.

Avvio di gara molto confuso e confusionario da parte di entrambe. All'11' discesa sulla destra di Faragó, palla in mezzo pericolosa, ma la difesa del Bologna libera in corner. Il primo tiro in porta del match è di Ionita al 15’, blocca Mirante. Al 21’ Bologna vicinissimo al gol con Verdi che da buona posizione conclude a lato.

Dopo una serie di calci d’angolo consecutivi per il Cagliari, che non hanno portato a nulla di fatto, il Bologna è ancora pericoloso con Palacio che serve Verdi al centro dell’area, senza però riuscire a concludere a rete. Al 40’ Pavoletti solo davanti a Mirante, disturbato dal mancato intervento di Romagnoli, conclude alto. Al 45’ tiro di Verdi ben parato da Cragno. Il primo tempo si chiude e reti inviolate. 

Nella ripresa, al 6’ annullato un gol a Sau per fallo di mano dell’attaccante rossoblù. Un minuto dopo palla pericolosa in mezzo crossata da Faragó ma troppo lunga per Pavoletti e Ionita. Al 10’ Cragno esce bene a terra su Orsolini impedendo che la palla finisca in rete. Al 14’ miracolosa parata di Mirante su un colpo di testa di Sau. Il Cagliari ora spinge forte.

La partita poi ritorna brutta e cattiva, col Bologna che si difende e il Cagliari che prova ad attaccare, ma con poca qualità. E difatti si arriva alla fine della partita con lo stesso punteggio dell’inizio.

IL TABELLINO

Cagliari (3-5-2): Cragno; Pisacane (45’ Romagna), Ceppitelli, Castán; Faragò, Ioniță (36’ Lykogiannis), Barella, Cigarini, Padoin; Sau. (20’ Han), Pavoletti. A disposizione: Crosta, Rafael; Andreolli; Caligara, Deiola; Céter, Giannetti. All.: Lopez

Bologna (4-3-3): Mirante; Romagnoli (61’ Mbaye), De Maio, Gonzalez, Masina; Poli (42’ Krejci), Crisetig (32’ Nagy), Dzemaili; Verdi, Palacio, Orsolini. A disp.: Da Costa, Brignani, Keita, Krafth, Kingsley, Avenatti, Di Francesco, Falletti. Allenatore: Donadoni

ARBITRO: Doveri

MARCATORI:

AMMONITI: Gonzalez, Crisetig, Dzemaili, De Maio, Nagy (B); Padoin, Cigarini (C)

ESPULSI: 

LE PAGELLE

I PIÙ

Altra grande prova di Marco Sau, caparbia, di sacrificio, col cuore, ma anche con le giocate giuste. Grida vendetta il gol annullato, molto, molto dubbio. Buonissima la partita anche di Ionita, probabilmente la sua migliore di tutta la stagione. Benissimo Ceppitelli, autentico padrone della difesa e autore di diversi interventi risolutivi soprattutto nel primo tempo.

I MENO

Castan anche oggi fatica a stare dietro all’avversario nonostante il Bologna non crea chissà quali pericoli. Lento e impacciato. Troppi errori da parte di Faragó, soprattutto in fase di ultimo passaggio. Poco o nulla anche dall’altra fascia, quella sinistra, con Padoin che non trova spazi per offendere. Il peggiore di tutti è forse Pavoletti, oggi non in vena, autore di un erroraccio sotto porta nel primo tempo. Inconsistente l’ingresso di Han a metà ripresa. Pessima la partita di Cigarini, il regista rossoblù non ne ha indovinata una in tutto il match.