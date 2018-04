Inter-Cagliari 4-0, la squadra di Spalletti surclassa i rossoblù

Resa incondizionata del Cagliari di fronte ai neroazzurri

Di: Marco Orrù

L’Inter passeggia sul Cagliari a San Siro e si porta a casa una facile vittoria per 4-0, anche se il risultato poteva essere addirittura ancora più rotondo. Fin dal primissimo minuto i neroazzurri prendono in mano il match e dopo 2’ si portano in vantaggio con Cancelo. Il Cagliari, in formazione ampiamente rimaneggiata, vuoi per le indisponibilità forzate, vuoi per le scelte di Lopez, non sa reagire e subisce i continui attacchi dei neroazzurri, che vanno ripetutamente vicino al raddoppio già nel primo tempo, che però finisce 1-0. Nella ripresa, come accaduto nella prima frazione, la squadra di Spalletti segna subito con Icardi e poi triplica dopo poco con Brozovic, chiudendo un match che probabilmente non si è mai aperto. Il resto del match è un continuo cercare il quarto gol per l’Inter che puntualmente arriva al 90’ con Perisic. Una sconfitta, quella del Cagliari, preventivabile alla vigilia, ma facilitata da una resa incondizionata dei rossoblù, incapaci di concludere anche una sola volta verso la porta di Handanovic. Ora, per la squadra di Lopez, la sfida salvezza importantissima in casa contro il Bologna domenica alle ore 12,30.

LA CRONACA

Mister Lopez vara una formazione più che inedita, con Sau-Ceter davanti (Pavoletti in panchina), Giannetti esterno destro a centrocampo con Miangue dall’altra parte, Cossu regista e Padoin-Ionita mezz’ali. In difesa, infine, fuori Ceppitelli e dentro Andreolli, con Romagna e Castan. Nell’Inter, titolare Karamoh invece che Candreva.

L’Inter fin da subito prende in mano il pallino del gioco e dopo nemmeno due minuti trova il gol con Cancelo, che batte un calcio di punizione in mezzo, senza che nessuno tocchi la palla, ingannando di fatto Cragno. Al 13’ Inter ad un passo dal raddoppio con Karamoh che solo davanti a Cragno tira incredibilmente fuori. Al 15’ è Gagliardini di testa a mandare di poco a lato. Al 21’ ancora Karamoh vicino al raddoppio, palla sulla traversa su cross di D’Ambrosio dalla sinistra, corsia dove il Cagliari soffre per la presenza di Perisic contro Giannetti, che è tutto fuorché un esterno a tutta fascia. Un minuto dopo grande parata di Cragno su un diagonale di Rafinha, azione nata ancora una volta sulla sinistra. L’Inter poi continua a dominare, col Cagliari semplice sparring partner dei neroazzurri, con Handanovic mai impegnato nel primo tempo. A due minuti dal termine della prima frazione, miracoloso intervento di Castan su Icardi a botta sicura, palla in corner. Al 46’ gol annullato a Karamoh per fuorigioco giusto. Finisce dunque il primo tempo con il totale dominio neroazzurro.

La ripresa riprende il copione della prima frazione, con l’Inter ad attaccare, ed il Cagliari quasi inerme di fronte alla squadra di Spalletti. E infatti al 4’ Icardi raddoppia: assist di tacco di Rafinha, con Icardi che solo davanti a Cragno non può sbagliare. Lopez cambia due uomini: fuori Sau e Padoin, dentro Faragò e Lykogiannis. Al 15’ arriva poi il tris neroazzurro: Brozovic raccoglie una palla al mite dell’area e con un destro a giro batte Cragno. Al 28’ fa l’esordio in maglia rossoblu il giovanissimo Caligara, classe 2000, l’unica nota di rilievo della serata rossoblù in quel di Milano. Un minuto dopo Icardi va ancora vicino al gol, palla però colpita di testa a lato. L’Inter reclama poi per un rigore per fallo di mano di Andreolli, ma l’arbitro, anche con l’ausilio del Var, non lo concede. Al 90’, poi, il gol di Perisic a chiudere il match.

IL TABELLINO

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda (83’ Ranocchia), D’Ambrosio; Gagliardini (36’ Borja Valero), Brozovic; Karamoh (76’ Candreva), Rafinha, Perisic; Icardi. A disp.: Padelli, Berni, Lisandro Lopez, Vecino, Santon, Eder, Dalbert, Pinamonti. All.: Spalletti

CAGLIARI (3-4-3): Cragno; Romagna, Andreolli, Castan; Padoin (53’ Lykogiannis), Ionita, Cossu (28’ st Caligara), Miangue; Ceter, Giannetti, Sau (50’ Faragò). A disp.: Crosta, Rafael; Ceppitelli, Kouadio, Pisacane, Tetteh; Han, Pavoletti. All.: Lopez

ARBITRO: Pasqua

MARCATORI: 2’ Cancelo (I); 4’ st Icardi (I); 15’ st Brozovic (I); 45’ st Perisic (I)

AMMONITI: Giannetti (C); Brozovic (I)

ESPULSI: -

PAGELLE

I PIU’

Difficile salvare qualcuno in una partita non giocata dai rossoblù.

I MENO

Su tutti scegliamo di mettere sul banco degli imputati mister Lopez. Per carità, si presentava a San Siro senza due pezzi da 90 come Cigarini e Barella, ma la formazione che propone al cospetto dei neroazzurri è quantomeno discutibile. E’ vero che domenica prossima c’è una partita fondamentale in casa contro il Bologna, da vincere a tutti i costi, ma come detto dallo stesso tecnico in conferenza stampa ieri non è vero che il Cagliari oggi non aveva nulla da perdere, visto che, con l’umore rinfrancato dalla vittoria contro l’Udinese di sabato, poteva scendere in campo a San Siro libera da fantasmi. E invece no, la formazione iniziale con la quale il Cagliari è sceso in campo non permetteva minimamente di giocarsela. E così è stato. Giocatori fuori ruolo, giocatori alla prima partita da titolare o nuovamente in campo dopo diversi mesi, considerando anche che insieme, tutti e undici, probabilmente non avevano giocato nemmeno in allenamento. E difatti in campo tutto questo si è visto. Formazione sfilacciata, disunita, timida, molle, senza mordente, con zero tiri dalle parti di Handanovic in tutto il match. Insomma, quasi come se non fossero scesi in campo. Va bene il turnover, però così forse è troppo…

