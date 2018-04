Ufficiale: Marcello Carli è il nuovo direttore sportivo del Cagliari

L'annuncio questa mattina

Di: Redazione Sardegna Live

Dopo l’annuncio della separazione con Giovani Rossi fatto ieri, il Cagliari Calcio ha immediatamente rimpiazzato il vecchio Direttore Sportivo. E’ di questa mattina, infatti, l’annuncio che il club rossoblù si è affidato per quel ruolo a Marcello Carli.

Ecco la nota diramata: “Il Cagliari Calcio comunica di aver affidato a Marcello Carli il ruolo di Direttore Sportivo. Carli sarà presente già questo pomeriggio al Centro sportivo di Assemini per la ripresa degli allenamenti”.

Il neo Ds, 54 anni, ha lavorato fino allo scorso anno all'Empoli, prima a capo del Settore giovanile poi come Direttore Sportivo per sei stagioni consecutive , e infine come Direttore Generale dell'Area Tecnica.